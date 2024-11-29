Американский дрон-перехватчик HitchHiker протестовали в Украине: что о нем известно (фото)

По данным журналистов, возможности дрона особенно уместны в противодействии барражирующим боеприпасам типа Shahed.

Согласно недавним сообщениям СМИ, усовершенствованный дрон-перехватчик HitchHiker, разработанный американскими компаниями IronNet и Asterion Systems, проходит испытания на передовой в Украине. Об этом пишет Army Recognition.

Современная платформа разрабатывалась для противодействия широкому спектру БПЛА. Она повышает ситуационную осведомленность на поле боя и служит эффективным инструментом для нейтрализации воздушных угроз.

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Дрон HitchHiker был разработан для отслеживания воздушных угроз и передачи разведданных в реальном времени. По данным журналистов, его возможности особенно важны для противодействия барражирующим боеприпасам типа Shahed.

Характеристики дрона-перехватчика HitchHiker

Характеристики дрона-перехватчика HitchHiker

дальность полета — до 200 км;

максимальная скорость — 450 км/ч HitchHiker;

запускается с помощью системы ASTERION PERIMASTER C4, сложной платформы управления и контроля с датчиками дальнего действия.

Система управления размещает HitchHiker непосредственно позади входящих угроз, что позволяет операторам рассмотреть потенциальные цели в режиме реального времени, прежде чем нейтрализовать их или отозвать дрон на базу. Такая гибкость делает дрон ценным как для миссий наблюдения, так и для миссий прямого действия.

HitchHiker может автоматически развертываться со стационарных или мобильных платформ. Такая возможность позволяет ему быстро реагировать на угрозы и даже противостоять роям дронов.

Asterion Systems разрабатывает версию HitchHiker с реактивным двигателем, способную поражать высокоскоростные реактивные БПЛА. Эта модернизация еще больше расширит тактические возможности дрона и позволит перехватывать цели, находящиеся за пределами досягаемости современных моделей с электрическим приводом.

Напомним, что ВСУ поразили российский радар за $10 млн. Украинские операторы БПЛА сбросили два боеприпаса на российскую РЛС 9С36М.

Также сообщалось о том, как выглядит Ан-2, который россияне перепутали с украинским БПЛА.