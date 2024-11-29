"Ослепили" вражеский ЗРК "Бук-М3": ВСУ поразили российский радар за $10 млн (видео)

Украинские операторы БПЛА сбросили два боеприпаса на российскую РЛС 9С36М, которая подсвечивает воздушные цели и наводит ракеты ЗРК "Бук-М3".

Бойцы 412-го отдельного батальона беспилотных систем "NEMESIS" поразили на Запорожском направлении радиолокационную станцию подсветки целей и наведения ракет (РПН 9С36М) с помощью беспилотника. Соответствующе видео было опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Поражение РПН 9С36М

На обнародованных кадрах БПЛА-бомбардировщик сбрасывает боеприпасы на 9С36М, движущуюся по дороге. Всего на видео запечатлено два попадания.

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"Лишаем врага "глаз". Пока в обществе еще тлеет радость из-за разрешения на использование дальнобойного оружия, мы активно расчищаем для него небо" — говорится в подписи к видео.

Военные отметили, что 9С36М – это ключевой элемент зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Стоимость одной такой радиолокационной станции оценивают примерно в 10 000 000 долларов.

Напомним, воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий ГУР, уничтожили дорогостоящий российский радиолокационный комплекс "Зоопарк" с помощью FPV-дронов.

Также сообщалось, что в результате успешной операции украинской разведки на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет".