"Осліпили" ворожий ЗРК "Бук-М3": ЗСУ вразили російський радар за $10 млн (відео)

Українські оператори БПЛА скинули два боєприпаси на російську РЛС 9С36М, яка підсвічує повітряні цілі і наводить ракети ЗРК "Бук-М3".

Бійці 412-го окремого батальйону безпілотних систем "NEMESIS" вразили на Запорізькому напрямку радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН 9С36М) за допомогою безпілотника. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

Ураження РПН 9С36М

На оприлюднених кадрах БПЛА-бомбардувальник скидає боєприпаси на 9С36М, що рухається дорогою. Загалом на відео зафіксовано два влучання.

Важливо

Критичний елемент С-400: удар ATACMS поховав російську РЛС "Надгробок"

"Позбавляємо ворога "очей". Поки в суспільстві ще жевріє радість через дозвіл на використання далекобійної зброї, ми активно розчищаємо для неї небо", — йдеться у підписі до відео.

Військові зазначили, що 9С36М — це ключовий елемент зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3". Вартість однієї такої радіолокаційної станції оцінюють приблизно в 10 000 000 доларів.

Нагадаємо, воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР, знищили дорогий російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк" за допомогою FPV-дронів.

Також повідомлялося, що внаслідок успішної операції української розвідки на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Подлет".