Критичний елемент С-400: удар ATACMS поховав російську РЛС "Надгробок"

Втрата цієї РЛС, зазначили західні аналітики, підриває можливості РФ з виявлення і знищення повітряних загроз на значних відстанях, оскільки радар здатний виявляти цілі на дистанції до 300 км.

Українські Сили оборони успішно нейтралізували радар 64Н6 (Tombstone, або "Надгробок", за класифікацією НАТО), який є ключовим компонентом російських зенітних ракетних систем С-300 і С-400. Ця атака, здійснена із використанням високоточних ракет ATACMS, наданих США, стала серйозним ударом по боєздатності російської протиповітряної оборони. Про це пише видання Army Recognition.

Знищення ворожої РЛС стало можливим завдяки поставкам західних далекобійних систем і дозволу, наданому партнерами України.

Аналітики зазначають, що втрата такого елемента, як РЛС "Надгробок", підриває можливості Росії з виявлення і знищення повітряних загроз на значних відстанях.

Радар 64Н6: "очі" системи С-300/С-400

Річ у тім, що 64Н6Е — це радар розвідки та цілевказівки з фазованою антенною решіткою, що працює в S-діапазоні. Станція була спеціально розроблена для виявлення аеродинамічних і балістичних цілей на відстані до 300 кілометрів, що дає змогу системі С-300 і С-400 реагувати на загрози задовго до їхнього наближення. Причому радар здатний відстежувати до 100 цілей одночасно, включно з винищувачами, крилатими ракетами і балістичними снарядами.

Ключова особливість 64Н6 — здатність швидко і точно сканувати повітряний простір, забезпечуючи високу стійкість до засобів радіоелектронного придушення. А мобільна платформа дає змогу оперативно розгортати радар в умовах бойових дій, що змінюються.

Фото: Army Recognition

Тактичне значення знищення РЛС

Фахівці наголошують, що для російських систем С-300/С-400 втрата 64Н6Е означає позбавлення їх основного джерела даних про повітряну обстановку. Без цього радара системи стають практично "сліпими", що істотно знижує їхню здатність ефективно захищати об'єкти від повітряних атак.

Ба більше, втрата такого складного і дорогого радара, як 64Н6, створює значні труднощі для російських військових, оскільки заміна системи вимагає великих ресурсів, часу і логістичної координації.

Навпаки, для України цей успіх є важливою тактичною перемогою. Скоротивши ефективність російських засобів ППО, українські війська отримали можливість активніше використовувати безпілотники, ракети та авіацію для завдавання ударів по стратегічно важливих цілях.

До відновлення повного покриття ППО в цьому районі російські об'єкти залишаються уразливішими для атак. Крім того, втрата 64Н6 підриває загальну стійкість системи ППО, порушуючи її здатність впоратися з численними загрозами.

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Українські розвідники знищили в Криму російську РЛС "Подльот" за $5 млн, — ГУР

Нагадаємо, у жовтні українські військові вразили ворожу радіолокаційну станцію "Небо-М". Армійці наголосили, що йдеться про "дуже складний об'єкт для ураження", а в арсеналі противника залишилося десяток таких станцій у робочому стані.