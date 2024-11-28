Українські розвідники знищили в Криму російську РЛС "Подльот" за $5 млн, — ГУР

Українська розвідка провела на території ТОТ Криму успішну операцію. Було знищено радіолокаційну систему, яка надає цілевказівки російським ЗРК С-300 та С-400.

У четвер, 28 листопада, в результаті успішної операції української розвідки на території тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Подльот". Про це повідомляють в ГУР МО.

Мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подльот" використовується росіянами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.

Орієнтовна вартість знищеного радіолокаційного комплексу призначеного, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400, становить 5 мільйонів доларів.

Водночас Міністерство оборони РФ відзвітувало, що вночі над Кримом було збито 3 українські безпілотники.

48Я6-К1 "Подльот"

Станція радіолокації була розроблена концерном ППО "Алмаз-Антей" для Повітряно-Космічних Сил Росії. РЛС забезпечує автоматичне виявлення та визначення координат цілі, захоплення та супровід будь-яких аеродинамічних цілей, визначення державної приналежності та видачу інформації про цілі ЗРК та винищувальній авіації.

Одночасно може виявляти до 200 цілей на відстані від 10 до 300 км при максимальній висоті у 10 км.

Вночі 10 листопада розвідники ГУР МОУ знищили на аеродромі "Клин-5" у Московській області штурмовий гелікоптер Мі-24. Апарат належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки МО України провели незвичну операцію і евакуювали з острова Зміїний на материкову частину України 15 котів. Тварин привезли до одного з найбільших притулків "Сіріус".