ЗСУ уразили РЛС "Небо-М": військовий пояснив, чому це — "унікальне явище"

Захисник Іван Варченко заявив про "абсолютно діряву російську систему протиповітряної та протиракетної оборони". Він наголосив, що РФ внаслідок одного удару втратила 10% лінії фронту, яку контролювала за допомогою рідкісних станцій.

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3 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили про ураження рідкісної російської радіолокаційної станції "Небо-М". Військовослужбовець ЗСУ та експерт з питань національної безпеки Іван Варченко у коментарі "Еспресо" пояснив, чому це важливо для Сил оборони.

"Мінус одна станція полегшить українським БПЛА польоти над РФ. РЛС "Небо-М" — доволі унікальне явище. Це радіолокаційна станція великого радіуса дії", — зазначив він.

Військовослужбовець назвав суттєвим знищення однієї з десятка станцій, які залишились у Росії. Він підкреслив, що цих десяти РЛС ворогу "вкрай не вистачає".

"Зараз ми бачимо абсолютно діряву російську систему протиповітряної та протиракетної оборони, тоді як наші безпілотні системи можуть безперешкодно літати до Москви, і далі між Москвою і Петербургом, уражаючи дуже цінні для росіян об’єкти", — повідомив Варченко.

Він пояснив, що завданням подібних РЛС є раннє виявлення будь-яких повітряних об’єктів, здатних завдати шкоди РФ.

"Скільки їх знищували до цього часу, не зовсім зрозуміло. Але у росіян їх залишилось небагато. Вони розташовані по всій території Росії. Тепер, відповідно, мінус 10% тієї лінії фронту, яка контролюється, і більше можливостей для українських повітряних систем знищувати та виявляти ворога", — підкреслив експерт.

Окрім того, з кожним таким ураженням ЗСУ здобувають майстерність щодо пошуку подібних об’єктів і високоточного їх знищення.

"Це теж комбіновані речі, не виключено, що вони будуть мультипліковані", — додав Варченко.

Нагадаємо, військовослужбовець з позивним "Мучной" повідомив, що ЗС РФ проводять штурми в районі Ізмайлівки та прагнуть перерізати трасу постачання на півночі від Курахового.

Джерела Фокусу у спецслужбах розповіли, що дрони ЗСУ атакували військовий аеродром у Воронезькій області РФ. Цілями стали склади, де росіяни зберігали керовані авіабомби.