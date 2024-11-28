Украинские разведчики уничтожили в Крыму российскую РЛС "Подлет" за $5 млн, — ГУР

Украинская разведка провела на территории ВОТ Крыма успешную операцию. Было уничтожено радиолокационную систему, которая предоставляет целеуказания российским ЗРК С-300 и С-400.

В четверг, 28 ноября, в результате успешной операции украинской разведки на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет". Об этом сообщают в ГУР МО.

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется россиянами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Ориентировочная стоимость уничтоженного радиолокационного комплекса предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

В то же время Министерство обороны РФ отчиталось, что ночью над Крымом было сбито 3 украинских беспилотника.

48Я6-К1 "Подлет"

Станция радиолокации была разработана концерном ПВО "Алмаз-Антей" для Воздушно-Космических Сил России. РЛС обеспечивает автоматическое обнаружение и определение координат цели, захват и сопровождение любых аэродинамических целей, определение государственной принадлежности и выдачу информации о целях ЗРК и истребительной авиации.

Одновременно может обнаруживать до 200 целей на расстоянии от 10 до 300 км при максимальной высоте в 10 км.

Ночью 10 ноября разведчики ГУР МОУ уничтожили на аэродроме "Клин-5" в Московской области штурмовой вертолет Ми-24. Аппарат принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ.

Напомним, недавно бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины провели необычную операцию и эвакуировали с острова Змеиный на материковую часть Украины 15 котов. Животных привезли в один из крупнейших приютов "Сириус".