Операция "ГУР-КОТ": с острова Змеиный разведчики эвакуировали 15 котов (фото)
Животных привезли в один из крупнейших приютов в Украине "Сириус". После адаптации каждый желающий будет иметь возможность их приютить.
С наступлением зимних холодов жизнь котов и котят, которые жили на острове Змеиный, стала слишком сложной. Чтобы спасти животных, бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины провели необычную операцию и эвакуировали 15 котов на материковую часть Украины. Об этом сообщает ГУР МО.
Все спасенные животные были доставлены в приют "Сириус", один из крупнейших в Украине.
После адаптации каждый желающий сможет стать опекуном одного из легендарных котов из Змеиного, обратившись в приют "Сириус", который непосредственно занимается адопцией.
Этот случай не уникален: украинские военные и волонтеры неоднократно спасали животных в сложных условиях войны.
Например, военные 92-й ОШБр во время операции на Харьковщине спасли двух совят, найденных в разрушенном доме. Птиц передали начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, который известен своей любовью к животным.
Напомним, 30 июня в Киеве из многоквартирного дома на Оболони, куда попали обломки сбитой российской ракеты, спасли кота.
В Харьковской области пограничники спасли проголодавшуюся и брошенную собаку. За особый окрас дали "позывной" — Полярная.