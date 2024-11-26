Операция "ГУР-КОТ": с острова Змеиный разведчики эвакуировали 15 котов (фото)

Животных привезли в один из крупнейших приютов в Украине "Сириус". После адаптации каждый желающий будет иметь возможность их приютить.

С наступлением зимних холодов жизнь котов и котят, которые жили на острове Змеиный, стала слишком сложной. Чтобы спасти животных, бойцы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки МО Украины провели необычную операцию и эвакуировали 15 котов на материковую часть Украины. Об этом сообщает ГУР МО.

Все спасенные животные были доставлены в приют "Сириус", один из крупнейших в Украине.

После адаптации каждый желающий сможет стать опекуном одного из легендарных котов из Змеиного, обратившись в приют "Сириус", который непосредственно занимается адопцией.

Этот случай не уникален: украинские военные и волонтеры неоднократно спасали животных в сложных условиях войны.

Например, военные 92-й ОШБр во время операции на Харьковщине спасли двух совят, найденных в разрушенном доме. Птиц передали начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову, который известен своей любовью к животным.

Напомним, 30 июня в Киеве из многоквартирного дома на Оболони, куда попали обломки сбитой российской ракеты, спасли кота.

В Харьковской области пограничники спасли проголодавшуюся и брошенную собаку. За особый окрас дали "позывной" — Полярная.