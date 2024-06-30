Оказался в эпицентре взрыва: в Киеве из поврежденной обломками ракеты квартиры спасли кота (видео)
Кот по кличке Лукас находился в квартире, рядом с которой попали обломки сбитой вражеской ракеты. Владелица животного очень за него переживала, поэтому обратилась к спасателям, чтобы те достали ее домашнего любимца.
В Киеве из многоквартирного дома на Оболони, куда попали обломки сбитой российской ракеты, спасатели вынесли кота. Об этом сообщает ТСН.
Кот по кличке Лукас оказался в самом эпицентре событий. В квартире, где он живет, в результате попадания обломков вылетели окна. Напуганное животное успело спрятаться.
Владелица Лукаса очень за него переживала, поэтому обратилась к спасателям, чтобы те достали из поврежденной квартиры ее домашнего любимца.
Снежно-белого кота-альбиноса спасатели отыскали и поместили в переноску. Далее его спустили на первый этаж и там передали в руки обеспокоенной владелице. Девушка очень обрадовалась, увидев своего пушистика целым и невредимым.
Спасатели продолжают обход квартир в многоэтажке.
Ракетный удар по Киеву 30 июня: что известно
30 июня около 19:30 в Киеве прозвучала воздушная тревога, а через несколько минут стало известно, что ракеты курсом с Черниговщины направляются в сторону Броваров. Далее вражеская ракета полетела на Оболонь, где ее сбила украинская ПВО. Обломки ракеты упали на многоэтажку и взорвались. В результате чего произошел пожар на 8 и 9 этажах.
В результате ракетного удара 5 женщин в Оболонском районе обратились за медицинской помощью. У них констатирована острая реакция на стресс. Медицинская помощь оказана на месте, одну из пострадавших госпитализировали.