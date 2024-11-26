Операція "ГУР-КІТ": з острова Зміїний розвідники евакуювали 15 котів (фото)

Тварин привезли до одного з найбільших притулків в Україні "Сіріус". Після адаптації кожен охочий матиме можливість їх прихистити.

З настанням зимових холодів життя котів та кошенят, які мешкали на острові Зміїний, стало надто складним. Щоб врятувати тварин, бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки МО України провели незвичну операцію і евакуювали 15 котів на материкову частину України. Про це повідомляє ГУР МО.

Усі врятовані тварини були доставлені до притулку "Сіріус", одного з найбільших в Україні.

Після адаптації кожен охочий зможе стати опікуном одного з легендарних котів зі Зміїного, звернувшись до притулку "Сіріус", який безпосередньо займається адопцією.

Цей випадок не є унікальним: українські військові та волонтери неодноразово рятували тварин у складних умовах війни.

Наприклад, військові 92-ї ОШБр під час операції на Харківщині врятували двох совенят, знайдених у зруйнованому будинку. Птахів передали начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову, який відомий своєю любов’ю до тварин.

Нагадаємо, 30 червня у Києві з багатоквартирного будинку на Оболоні, куди влучили уламки збитої російської ракети, врятували кота.

У Харківській області прикордонники врятували зголоднілого і покинутого собаку. За особливе забарвлення дали "позивний" — Полярна.