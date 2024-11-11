У росіян під Москвою згорів бойовий гелікоптер: чим він небезпечний (відео)

Вертоліт Мі-24 був знищений на аеродромі. Його вартість сягає 12 мільйонів доларів.

Вночі на 10 листопада БПЛА націлились на Москву та її околиці. 11 листопада пресслужба Головного управління розвідки Міноборони повідомила, що у Московській області був знищений ворожий штурмовий гелікоптер Мі-24.

Російський вертоліт згорів на аеродромі "Клин-5". За даними розвідки, він належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", — підкреслила пресслужба.

Яку загрозу несе Мі-24

Як повідомляв Фокус, вартість російського ударного гелікоптера Мі-24 сягає 12 мільйонів доларів. Він використовується для транспортування піхоти. Головне бойове завдання вертольота — знищувати броньовану й неброньовану техніку, а також виконувати розширене коло завдань для сухопутних військ.

Фото гелікоптера Мі-24 ЗС РФ Фото: З відкритих джерел

Екіпаж Мі-24 — три особи. Однак гелікоптер може перевозити також до 8 пасажирів.

Нагадаємо, вночі на 9 листопада дрони СБУ і ССО атакували хімічний комбінат у Тульській області. Там ворог виробляє боєприпаси, порох і матеріали для військово-промислового комплексу.

Вночі на 10 листопада Сили оборони вдарили по складу БК у Брянській області. У Генштабі ЗСУ повідомили про щонайменше вісім вибухів.