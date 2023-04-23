ЗСУ знищили російський Мі-24, — Генштаб

Крім того, українським військовим вдалося знищити чотири безпілотники окупантів: два розвідувальні та два дрони-камікадзе.

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Цієї доби українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів. Про це йдеться у заяві Генштабу України.

"Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24", — йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що українським військовим вдалося знищити 4 безпілотники окупантів, серед яких були розвідувальні, та камікадзе.

ЗСУ знищили вертоліт окупантів

"2 розвідувальні — "Орлан-10" і "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет", — додали в Генштабі.

Вертоліт Мі-24

Російський ударний вертоліт Мі-24 вартістю 12 мільйонів доларів використовується для транспортування піхоти, проте його ключове бойове завдання — знищення броньованої та неброньованої військової техніки та виконання іншого розширеного кола завдань для сухопутних військ.

Екіпаж бойового Мі-24, згідно з характеристиками, становить 3 особи, при цьому вертоліт може перевозити до 8 пасажирів.

20 квітня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що восени та взимку цього року українська ППО знищила 1,5 тисячі повітряних цілей ворога.

10 квітня бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський гелікоптер Мі-24 під Авдіївкою.

1 квітня артилеристи та аеророзвідники 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого розповіли, як змогли знищити із самохідної гаубиці M109 Palladin ворожий вертоліт у момент зльоту.