Українські захисники розповіли, як збили із САУ Palladin російський гелікоптер (відео)

За словами бійців, рідко трапляються випадки, коли артилеристам трапляється нагода влучити в літальний апарат, хоча бачать їх завжди.

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Артилеристи та аеророзвідники 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого знищили із САУ M109 Palladin (самохідна гаубиця) російський гелікоптер у момент зльоту. Про це бійці ЗСУ розповіли в інтерв'ю BIHUS Info, опублікованому 1 квітня.

Як розповіла аеорозвідниця Тетяна, зазвичай ворожу авіацію завжди видно українським захисникам, але випадків, щоб гелікоптери сіли там, де артилерія може знищити, раніше не було.

"Усе було як завжди: звичайний наш день, зранку поїхали на позиції, робили обльоти свого переднього краю. Уже збиралися потрохи "скручуватися", бо вже потроху темніло, і почули звук "вертушок". Вони довго кружляли. У нас перед цим було трохи інше завдання, ми коригували роботу танка. Мій напарник Вітя каже: Потрібно подивитися, що там літає. Почали оглядати далі. Ми чули звук, але не думали, що вона буде просто стояти на землі", — каже аеророзвідниця Тетяна.

Напарник Тетяни Віктор згадує, що загалом було три гелікоптери: два з них приземлилися.

Гелікоптери РФ, які приземлилися на зручній для українських артилеристів позиції Фото: Скріншот

"Одна "вертушка" дуже швидко полетіла. Коли дві сиділи, третя постійно робила обльоти. Вони там раніше не сідали. Відразу передали по трансляції, що стоять "вертушки". Віддали координати", — розповів Віктор.

Владислав, артилерист 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого з позивним "Пепс", згадує, що його команда, отримавши координати, швидко спрацювала.

"Було кілька коригувань, але все одно ми влучили у гелікоптер, який якраз почав злітати", — згадує Владислав.

Артилерист зазначив, що збити гелікоптер вийшло завдяки злагодженій роботі з аеророзвідкою і тому, що САУ M109 американського виробництва працює дуже точно.

Нагадаємо, 1 квітня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу українських артилеристів по позиціях окупантів із британської 105-мм гаубиці L119. Військові вдарили по розташуванню російського станкового протитанкового гранатомета "Спис".

Раніше, 31 березня, бійці штурмової бригади Національної Гвардії "Червона калина" показали, як відпрацювали по наземних цілях російських загарбників.

Також нагадаємо, 29 березня бійці ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан". На відео зафіксовано, як загоряється самохідний міномет.