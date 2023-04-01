Украинские защитники рассказали, как сбили из САУ Palladin российский вертолет (видео)

По словам бойцов, редко бывают случаи, когда артиллеристам представляется возможность попасть в летательный аппарат, хотя видят их всегда.

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Артиллеристы и аэроразведчики 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого уничтожили из САУ M109 Palladin (самоходная гаубица) российский вертолет в момент взлета. Об этом бойцы ВСУ рассказали в интервью BIHUS Info, опубликованном 1 апреля.

Как рассказала аэоразведчица Татьяна, обычно вражеская авиация всегда видна украинским защитникам, но случаев, чтобы вертолеты сели там, где артиллерия может уничтожить раньше не было.

"Все было как обычно: обычный наш день, с утра поехали на позиции, делали облеты своего переднего края. Уже собирались по-немногу "скручиваться", потому что уже понемногу темнело, и услышали звук "вертушек". Они долго кружили. У нас перед этим было немного другое задание, мы корректировали работу танка. Мой напарник Витя говорит: Нужно посмотреть, что там летает. Начали осматривать дальше. Мы слышали звук, но не думали, что она будет просто стоять на земле", — говорит аэроразведчица Татьяна.

Напарник Татьяны Виктор вспоминает, что всего было три вертолета: два из них приземлились.

Вертолеты РФ, приземлившившиеся на удобной для украинских артиллеристов позиции Фото: Скриншот

"Одна "вертушка" очень быстро улетела. Когда две сидели, третья постоянно делала облеты. Они там раньше не садились. Сразу передали по трансляции, что стоят "вертушки". Отдали координаты", — рассказал Виктор.

Владислав, артиллерист 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого с позывным "Пепс", вспоминает, что его команда, получив координаты, быстро сработала.

"Было пару корректировок, но все равно мы попали в вертолет, который как раз начал взлетать", — вспоминает Владислав.

Артиллерист отметил, что сбить вертолет из получилось благодаря слаженной работе с аэроразведкой и тому, что САУ M109 американского производства работает очень точно.

Напомним, 1 апреля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинских артиллеристов по позициям оккупантов из з британской 105-мм гаубицы L119. Военные ударили по расположению российского станкового противотанкового гранатомета "Копье".

Ранее, 31 марта, бойцы штурмовой бригады Национальной Гвардии "Красная калина" показали, как отработали по наземным целям российских захватчиков.

Также напомним, 29 марта бойцы ВСУ уничтожили российский миномет "Тюльпан". На видео зафиксировано, как загорается самоходный миномет.