Минус "Копье" и "Василек": Залужный показал работу артиллеристов из британской пушки (видео)

Как рассказал главнокомандующий ВСУ, боевое задание выполнили с помощью 105-мм гаубицы L119.

Related video

Артиллеристы Сил обороны Украины точными ударами уничтожили российский СПГ-9 "Копье". Соответствующее видео в субботу, 1 апреля, было опубликовано в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Украинские защитники, получив координаты, ударили по расположению российского станкового противотанкового гранатомета "Копье". Вместе с гранатометом уничтожили и боекомплект, а также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек".

По словам главнокомандующего ВСУ, огонь вели из британской 105-мм гаубицы L119

Гаубицы L119 в Украине — что известно

21 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в новый пакет помощи Украине войдут, в том числе, 36 гаубиц L119.

19 августа 2022 года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал 19-й пакет помощи для предоставления Украине дополнительного вооружения и военной техники. Среди прочего, в него вошли 16 105-мм гаубиц M119 и 36000 артиллерийских снарядов к ним.

8 сентября Пентагон обнародовал пакет помощи для ВСУ, в который входят дополнительные четыре гаубицы со 105-мм калибром. 4 октября стало известно, что в очередной пакет поддержки на сумму $625 млн входят 16 прицепных гаубиц калибром 105 мм.

6 января 2023 года Министерство обороны США раскрыло содержимое списка крупнейшего пакета оборонной помощи Украине размером $3,075 миллиарда долларов, в который вошли еще 36 гаубиц калибром 105 мм.

Напомним, 30 марта, главнокомандующий ВСУ показал работу артиллерии вблизи Бахмута Донецкой области.