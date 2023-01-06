США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине: полный список вооружений для ВСУ
Украинским военным передадут ракеты Sparrow, Zuni, TOW, гаубицы и БМП Bradley и другое. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вооружения подбирались с учетом текущих условий на Донбассе и на ближайшие месяцы.
На пресс-конференции в пятницу, 6 января, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов. Брифинг транслировался на YouTube-канале Белого дома.
Из общего пакета на сумму 3 млрд долларов военной помощи Украине, 2,8 млрд выделены в рамках специальных полномочий президента США, то есть это ускоренные поставки. По словам пресс-секретаря, это крупнейший пакет военной помощи Украине на сегодня.
Среди прочего в Украину поставят:
- 50 БМП M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. боеприпасов калибра 25 мм;
- 100 бронетранспортеров M113;
- 55 бронемашин;
- 138 бронеавтомобилей HMMWV;
- 18 самоходных гаубиц Paladin 155 мм;
- зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
- 70 тыс. артиллерийских снарядов 155 мм;
- 500 управляемых боеприпасов GMLRS 155 мм;
- 1200 снарядов дистанционного минирования 150 мм;
- 36 буксируемых гаубиц 105 мм;
- 95 тысяч артиллерийских снарядов 105 мм;
- 10 000 минометных боеприпасов 120 мм;
- боеприпасы для HIMARS;
- 4000 авиационных ракет Zuni;
- бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;
- порядка 2000 противотанковых ракет;
- снайперские винтовки;
- пулеметы;
- боеприпасы к стрелковому оружию и гранатометам;
- мины Claymore
- приборы ночного видения и прочая оптика;
- запчасти и другое оборудование со складов Минобороны США.
Модернизация ВСУ и компенсация союзникам
Более того, 225 млн долларов зарубежной финансовой поддержки пойдут на укрепление потенциала и модернизацию Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.
Поддержка на сумму 682 млн долларов будет предоставлена региональным партнерам и союзником на восточном фланге НАТО, чтобы возмещать переданную военную технику и поощрять дальнейшую военную поддержку.
Жан-Пьер напомнила о словах президента Джо Байдена, который сказал, что сейчас войне в Украине наступил критический момент, поэтому "нужно делать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии".
Легкие танки M2 Bradley
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пет Райдер заявил, что легкие танки M2 Bradley позволят безопасно перебрасывать пехоту на поле боя для оборонительных и наступательных маневров.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, почему БМП Bradley решили передать именно сейчас, хотя об этих системах просили и раньше. Он ответил на вопрос, связаны ли поставки вооружений с какими-то дополнительными угрозами безопасности.
Почему именно сейчас?
При выборе военной помощи учитываются текущие обстоятельства и то, как боевые действия могут развиваться в ближайшее время, отметил он.
По словам Кирби, военная помощь выделяется с учетом текущих и ожидаемых в течение следующих нескольких месяцев условий на поле боя.
"Мы определенно не ждем, что россияне поднимут руки и остановятся или будут окапываться. Есть места их дислокации на юге, это то, что мы называем глубокой обороной, там меньше их активности. Но в северо-востоке на Донбассе положение иное", — отметил Кирби.
"В последние недели мы были сосредоточены на том, что происходило в районе Херсона и на юге. Бои на востоке, особенно на Донбассе были особенно ожесточенными. Сейчас все указывает на то, что россияне намерены продолжать свои усилия на Донбассе, в районе Бахмута", — сказал Кирби.
Вооружения для нового пакета помощи выбирали с учетом особенностей ландшафта на востоке Украины.
Донбасс — это преимущественно открытая территория, а БМП Bradley — один из элементов, который нужен для таких условий.
Кирби отметил, что украинские силы смогли сохранить "впечатляющую готовность к тому, с чем пришлось столкнуться", ВСУ используют инновационные подходы, экспериментируют с западным оружием и демонстрируют умение приспосабливаться к вызовам.
Напомним, что украинские военные "накрыли" оккупантов в Токмаке. Об этом сообщил боец ВСУ Евгений Карась. По его словам, на базе оккупационных войск в результате удара сдетонировали боеприпасы. Произошедшее привело к потерям нескольких сотен российских военнослужащих.
Ранее Фокус сообщал, что стали известны сроки поставок Patriot в Украину из Германии. По информации правительства ФРГ, обучение экипажей ВСУ на БМП Marder займет около 8 недель. США, в свою очередь, обучат украинцев обращению с БМП Bradley.