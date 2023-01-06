США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине: полный список вооружений для ВСУ

Украинским военным передадут ракеты Sparrow, Zuni, TOW, гаубицы и БМП Bradley и другое. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, вооружения подбирались с учетом текущих условий на Донбассе и на ближайшие месяцы.

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На пресс-конференции в пятницу, 6 января, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала новый пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов. Брифинг транслировался на YouTube-канале Белого дома.

Из общего пакета на сумму 3 млрд долларов военной помощи Украине, 2,8 млрд выделены в рамках специальных полномочий президента США, то есть это ускоренные поставки. По словам пресс-секретаря, это крупнейший пакет военной помощи Украине на сегодня.

Среди прочего в Украину поставят:

50 БМП M2 Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. боеприпасов калибра 25 мм;

100 бронетранспортеров M113;

55 бронемашин;

138 бронеавтомобилей HMMWV;

18 самоходных гаубиц Paladin 155 мм;

зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

70 тыс. артиллерийских снарядов 155 мм;

500 управляемых боеприпасов GMLRS 155 мм;

1200 снарядов дистанционного минирования 150 мм;

36 буксируемых гаубиц 105 мм;

95 тысяч артиллерийских снарядов 105 мм;

10 000 минометных боеприпасов 120 мм;

боеприпасы для HIMARS;

4000 авиационных ракет Zuni;

бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;

порядка 2000 противотанковых ракет;

снайперские винтовки;

пулеметы;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранатометам;

мины Claymore

приборы ночного видения и прочая оптика;

запчасти и другое оборудование со складов Минобороны США.

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Модернизация ВСУ и компенсация союзникам

Более того, 225 млн долларов зарубежной финансовой поддержки пойдут на укрепление потенциала и модернизацию Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе.

Поддержка на сумму 682 млн долларов будет предоставлена региональным партнерам и союзником на восточном фланге НАТО, чтобы возмещать переданную военную технику и поощрять дальнейшую военную поддержку.

Жан-Пьер напомнила о словах президента Джо Байдена, который сказал, что сейчас войне в Украине наступил критический момент, поэтому "нужно делать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии".

Легкие танки M2 Bradley

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пет Райдер заявил, что легкие танки M2 Bradley позволят безопасно перебрасывать пехоту на поле боя для оборонительных и наступательных маневров.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, почему БМП Bradley решили передать именно сейчас, хотя об этих системах просили и раньше. Он ответил на вопрос, связаны ли поставки вооружений с какими-то дополнительными угрозами безопасности.

Почему именно сейчас?

При выборе военной помощи учитываются текущие обстоятельства и то, как боевые действия могут развиваться в ближайшее время, отметил он.

По словам Кирби, военная помощь выделяется с учетом текущих и ожидаемых в течение следующих нескольких месяцев условий на поле боя.

"Мы определенно не ждем, что россияне поднимут руки и остановятся или будут окапываться. Есть места их дислокации на юге, это то, что мы называем глубокой обороной, там меньше их активности. Но в северо-востоке на Донбассе положение иное", — отметил Кирби.

"В последние недели мы были сосредоточены на том, что происходило в районе Херсона и на юге. Бои на востоке, особенно на Донбассе были особенно ожесточенными. Сейчас все указывает на то, что россияне намерены продолжать свои усилия на Донбассе, в районе Бахмута", — сказал Кирби.

Вооружения для нового пакета помощи выбирали с учетом особенностей ландшафта на востоке Украины.

Донбасс — это преимущественно открытая территория, а БМП Bradley — один из элементов, который нужен для таких условий.

Кирби отметил, что украинские силы смогли сохранить "впечатляющую готовность к тому, с чем пришлось столкнуться", ВСУ используют инновационные подходы, экспериментируют с западным оружием и демонстрируют умение приспосабливаться к вызовам.

Напомним, что украинские военные "накрыли" оккупантов в Токмаке. Об этом сообщил боец ВСУ Евгений Карась. По его словам, на базе оккупационных войск в результате удара сдетонировали боеприпасы. Произошедшее привело к потерям нескольких сотен российских военнослужащих.

Ранее Фокус сообщал, что стали известны сроки поставок Patriot в Украину из Германии. По информации правительства ФРГ, обучение экипажей ВСУ на БМП Marder займет около 8 недель. США, в свою очередь, обучат украинцев обращению с БМП Bradley.