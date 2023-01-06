США анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні: повний список озброєнь для ЗСУ

Серед іншого українським військовим передадуть ракети Sparrow, Zuni, TOW, гаубиці та БМП Bradley. За словами офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, озброєння підбиралося з урахуванням умов на Донбасі зараз і найближчими місяцями.

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На пресконференції в п'ятницю, 6 січня, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд доларів. Брифінг транслювався на YouTube-каналі Білого дому.

Із загального пакету на суму 3 млрд доларів військової допомоги Україні, 2,8 млрд виділено в межах спеціальних повноважень президента США, тобто це прискорені поставки. За словами спікерки, це найбільший пакет військової допомоги Україні на сьогодні.

Серед іншого в Україну поставлять:

50 БМП M2 Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW та 250 тис. боєприпасів калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 бронемашин;

138 бронеавтомобілів HMMWV;

18 самохідних гаубиць Paladin 155 мм;

зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow;

70 тис. артилерійських снарядів 155 мм;

500 керованих боєприпасів GMLRS 155 мм;

1 200 снарядів дистанційного мінування 150 мм;

36 буксированих гаубиць 105 мм;

95 тисяч артилерійських снарядів 105 мм;

10 000 мінометних боєприпасів 120 мм;

боєприпаси для HIMARS;

4 000 авіаційних ракет Zuni;

бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP;

приблизно 2 000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки;

кулемети;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранатометів;

міни Claymore

прилади нічного бачення та інша оптика;

запчастини й інше обладнання зі складів Міноборони США.

[ + – ] Відео брифінгу Білого дому

Модернізація ЗСУ та компенсація союзникам

Ба більше, 225 млн доларів закордонної фінансової підтримки підуть на зміцнення потенціалу та модернізацію Збройних сил України в довгостроковій перспективі.

Підтримка на суму 682 млн доларів буде надана регіональним партнерам і союзникам на східному фланзі НАТО, щоб відшкодовувати передану військову техніку та заохочувати подальшу військову підтримку.

Жан-П'єр нагадала про слова президента Джо Байдена, який сказав, що зараз війні в Україні настав критичний момент, тому "потрібно робити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні у протистоянні російській агресії".

Легкі танки M2 Bradley

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив, що легкі танки M2 Bradley дозволять безпечно перекидати піхоту на поле бою для оборонних і наступальних маневрів.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі розповів, чому БМП Bradley вирішили передати саме зараз, хоча про ці системи просили і раніше. Він відповів на запитання, чи пов'язані постачання озброєнь із якимись додатковими загрозами безпеці.

Чому саме зараз?

У процесі вибору військової допомоги враховуються поточні обставини та те, як бойові дії можуть розвиватися найближчим часом, зазначив він.

За словами Кірбі, військова допомога виділяється з урахуванням поточних та очікуваних протягом наступних кількох місяців умов на полі бою.

"Ми напевно не чекаємо, що росіяни піднімуть руки і зупиняться або обкопуватимуться. Є місця їх дислокації на півдні, це те, що ми називаємо глибокою обороною, там менше їх активності. Але в північному сході на Донбасі ситуація інакша", — зазначив. Кірбі.

"В останні тижні ми були зосереджені на тому, що відбувалося в районі Херсона та на півдні. Бої на сході, особливо на Донбасі були особливо запеклими. Зараз усе вказує на те, що росіяни мають намір продовжувати свої зусилля на Донбасі, в районі Бахмута", — сказав Кірбі.

Озброєння для нового пакету допомоги обирали з огляду на особливості ландшафту на сході України.

Донбас — це переважно відкрита територія, а БМП Bradley — один з елементів, які потрібні для таких умов.

Кірбі зазначив, що українські сили змогли зберегти "разючу готовність до того, з чим довелося зіткнутися", ЗСУ використовують інноваційні підходи, експериментують із західною зброєю та демонструють вміння пристосовуватися до викликів.

Нагадаємо, що українські військові "накрили" окупантів у Токмаку. Про це повідомив боєць ЗСУ Євген Карась. За його словами, на базі окупаційних військ унаслідок удару здетонували боєприпаси. Те, що сталося, призвело до втрат кількох сотень російських військовослужбовців.

Раніше Фокус повідомляв, що стали відомі терміни постачання Patriot в Україну з Німеччини. За інформацією уряду ФРН, навчання екіпажів ЗСУ на БМП Marder займе приблизно 8 тижнів. США, зі свого боку, навчать українців поводженню з БМП Bradley.