Українські військові накрили окупантів вогнем у Токмаку, — боєць ЗСУ (мапа)

За словами військового Євгена Карася, на базі загарбників у результаті удару здетонували боєприпаси, що призвело до втрат кількох сотень російських військових.

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Збройні сили України вдарили по російських військових у Токмаку (Запорізька область). Окупанти втратили 200 людей убитими, повідомляє військовослужбовець Євген Карась в особистому телеграм-каналі.

Удар по російських загарбниках у Запорізькій області він порівняв зі знищенням окупантів у Макіївці Донецької області, коли ЗСУ вдарили по табору окупантів, який розміщувався у місцевому ПТУ.

"Невелика різдвяна Макіївка. Відбувається військово-історична дифузія: боєкомплекти розчиняються у повітрі, а окупанти – у землі", — написав Карась.

З його слів, дві сотні російських військових загинули після детонації боєприпасів, по складу яких вдарила українська армія.

[ + – ] За інформацією військових та журналістів, у Токмаку ЗСУ накрили вогнем окупантів та склад боєприпасів

Журналіст Андрій Цаплієнко, у свою чергу, повідомив, що боєприпаси детонували на території дизелебудівного заводу імені С.Кірова. Місцеві жителі чули звуки вибухів, починаючи з самого ранку до 9:30.

Ситуація у Запорізькій області: що говорять у Генштабі ЗСУ

За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на вечір 6 січня на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів.

Серед них – Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки та Степне.

Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня ЗСУ в окупованій Макіївці ліквідували кілька сотень російських військових. Усіх мобілізованих у захопленому місті Донецької області розмістили у будівлі профтехучилища №19.

Фокус також писав про те, що 2 січня до Міноборони РФ підтвердили "приліт" по базі в Макіївці. У відомстві заявили про 63 загиблих.