У Міноборони РФ підтвердили "приліт" по базі у Макіївці: скільки визнали загиблих

1 січня в окупованій Макіївці знищили базу мобілізованих солдатів РФ. Пропагандисти стверджували про сотні поранених та загиблих. Міноборони РФ заявляє про 63 загиблих.

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Міністерство оборони РФ підтвердило український удар по військовій базі у Макіївці. Вони заявили про загибель 63 військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В оборонному відомстві заявили, що ЗСУ завдали удару з РСЗВ HIMARS по пункту тимчасової дислокації російських військ у Макіївці. Усього запустили 6 ракет із фугасною бойовою частиною, з яких 2 нібито вдалося перехопити.

"Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російські військовослужбовці", — заявили в Міноборони.

Додамо, що російські пропагандисти та воєнні кореспонденти повідомляють про набагато більші втрати. Водночас вони звинувачують військових у тому, що вони використовували мобільний зв'язок, за яким ЗСУ змогли вирахувати їхнє місце розташування.

Ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков заявив, що внаслідок удару по Макіївці рахунок загиблих і поранених "іде на багато сотень". Проте точної кількості він не став. Внаслідок удару HIMARS здетонували боєприпаси на базі, що призвело до таких масштабних руйнувань.

Пропагандист Володимир Романов також заявляє про великі втрати. Станом на 15:00 втрати становили понад 200 військових.

Удар по базі у Макіївці: що говорять в Україні?

За даними СтратКому ЗСУ, у будівлі ПТУ-19 у Макіївці загинуло близько 400 мобілізованих, близько 300 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Будівля училища зруйнована вщент.

У телеграм-каналах повідомлялося, що внаслідок прильоту вдалося ліквідувати близько 600 мобілізованих солдатів РФ. Місцеві жителі стверджують, що трупи розкидало по території поряд із профтехучилищем.

Нагадаємо, 1 січня у ЗМІ повідомили про удар по російській базі у Макіївці.

2 січня роспропагандист Володимир Соловйов заявив, що життя "сильно переоцінене", тому не варто боятися того, що неминуче.