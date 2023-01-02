"Життя сильно переоцінене": пропагандист Соловйов закликав росіян не боятися смерті (відео)

Російський телеведучий, який активно підтримує війну проти України, упевнений, що "потрапить до раю".

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Пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян не боятися смерті та сказав, що "життя сильно переоцінене". Про це він заявив в ефірі своєї передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим" на державному каналі "Росія 1".

Обговорюючи життя військових країни-агресора, він наголосив, що не варто боятися того, що неминуче.

При цьому він зазначив, що сам сподівається потрапити до раю.

"Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ми ж у рай потрапимо!" — Прокоментував Соловйов.

Телеведучий також уточнив, що смерть "це закінчення одного земного шляху та початок іншого".

Водночас, пропагандист заявив, що на фронті в Україні російські солдати нібито "чітко розуміють, за що вони воюють".

Нагадаємо, 1 січня у ЗСУ розкрили подробиці "бавовни" в окупованій Макіївці у новорічну ніч. За даними СтратКому ЗСУ, всіх мобілізованих в окупованому місті розмістили в будівлі ПТУ-19. У новорічну ніч училище було зруйноване вщент разом із військовими.

2 січня знищення військової бази ЗС РФ у місті на Донеччині підтвердив колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін. Об'єкт, у якому розміщувався особовий склад, було знищено не лише в результаті влучення снаряда, а й детонації боєкомплекту, що знаходився у тому будинку.