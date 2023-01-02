"Може повторитися": Стрєлков-Гіркін підтвердив загибель сотень окупантів у Макіївці (відео)

Крім особового складу та боєкомплекту, як стверджує експолковник ФСБ у відставці, було знищено військову техніку, яка стояла впритул до будівлі профтехучилища.

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Колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін підтвердив знищення військової бази ЗС РФ в окупованій Макіївці. Відповідний допис загарбник оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Знищення бази ЗС РФ у Макіївці — деталі від Ігоря Стрєлкова-Гіркіна

За його словами, про знищення бази ЗС РФ у Макіївці він дізнався приблизно о 1 годині ночі 1 січня.

Об'єкт, у якому розміщувався особовий склад у складі мобілізованих громадян, було знищено не лише внаслідок влучання снаряда, а й детонації боєкомплекту, складованого у тому будинку. Ба більше, як стверджує Стрєлков-Гіркін, було ліквідовано військову техніку, що стояла впритул до зазначеної бази ЗС РФ у Макіївці.

"За кількістю жертв — досі остаточних цифр немає, оскільки безліч людей вважаються зниклими безвісти (залишилися під завалами). У будь-якому випадку — рахунок загиблих і поранених іде на багато сотень. Мене попередили, що подібне може повторитися будь-якої миті, оскільки це не єдине подібне розташування особового складу та техніки в зоні ураження ракет HIMARS", — продовжив Стрєлков-Гіркін і додав, що не озвучуватиме приблизну кількість втрат унаслідок удару Сил оборони України.

Окремо ексглавар бойовиків розповів, що генерали ЗС РФ не вчаться на помилках після таких знищень військових об'єктів загарбників. Однак, топофіцери вважають за краще триматися подалі від зони ураження далекобійної артилерії ЗСУ.

[ + – ] Відео з місця знищення військової бази ЗС РФ у Макіївці

Знищення бази ЗС РФ у Макіївці — що пишуть інші пропагандисти

Російський військкор Данило Безсонов також повідомив про знищення місця дислокації окупантів у Макіївці. За його словами, удару по військовій базі було завдано з РСЗВ HIMARS. Відповідальність за загибель мобілізованих росіян у Макіївці Безсонов поклав на командування окупаційних військ, яке, на його думку, досі не поінформовано про можливості далекобійної артилерії ЗСУ.

[ + – ] Російські військкори коментують знищення бази ЗС РФ у Макіївці

Інший військкор Олександр Коц обурився, що командування ЗС РФ продовжує розміщувати особовий склад у будинках, які будь-якої миті можуть бути атаковані українською армією.

За його словами, на Донбасі безліч підземних об'єктів, але російських військовослужбовців продовжують селити у готелях, гуртожитках і навчальних закладах, вогонь по яких можуть коригувати представники опору.

"Тільки підвали, тільки бетонні укріплення, ніяких масових зосереджень, жодних пересувань колонами. Досвід показав, що "та хто вони такі — вчити людей з академіями за спиною". Просто люди, які навчалися зокрема й на своїх помилках, щоб хтось то навчався на наших", — додав Коц, коментуючи знищення бази ЗС РФ у Макіївці.

[ + – ] Російські військкори коментують знищення бази ЗС РФ у Макіївці

Пропагандистка Анастасія Кашеварова процитувала допис анонімного Telegram-каналу "Как же бесит", в якому йдеться, що командуванню російських військ начхати на своїх бійців, які є "витратним матеріалом" у повномасштабній війні.

"Ось у цьому і проблема. У тому, що будь ти тричі патріот і чотири рази супергерой, тебе просто про***ують по тупості ще до того, як знадобиться реально ризикувати життям у бою. Тому що їм ср*ти на твоє життя, на життя сотень і тисяч таких самих. Вони реально думають, що люди — витратний матеріал, можна ще набрати", — сказано в публікації, яку у своєму каналі процитувала пропагандистка.

[ + – ] Російські військкори коментують знищення бази ЗС РФ у Макіївці

Знищення бази ЗС РФ у Макіївці — хронологія подій

Увечері 1 січня в соцмережах з'явилася інформація про масштабну "бавовну" в окупованій Макіївці. Місцеві жителі стверджували, що точним ударом було знищено будівлю колишнього 19-го профтехучилища, в якому розміщувався особовий склад ЗС РФ. У публікаціях було сказано, що після влучення снаряда колишній навчальний заклад був повністю зруйнований, а окупаційна армія втратила вбитими кілька сотень мобілізованих громадян.

Уранці 2 січня Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ підтвердило інформацію про знищення військової бази ЗС РФ у Макіївці. За даними відомства, точним ударом було ліквідовано до 400 російських загарбників, і ще майже 300 осіб отримали різні поранення.