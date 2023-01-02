"Может повториться": Стрелков-Гиркин подтвердил гибель сотен оккупантов в Макеевке (видео)

Помимо личного состава и боекомплекта, как утверждает экс-полковник ФСБ в отставке, была уничтожена военная техника, которая стояла впритык к зданию профтехучилища.

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Бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил уничтожение военной базы ВС РФ в оккупированной Макеевке. Соответствующий пост захватчик обнародовал в своем Telegram-канале.

Уничтожение базы ВС РФ в Макеевке — детали от Игоря Стрелкова-Гиркина

По его словам, об уничтожении базы ВС РФ в Макеевке он узнал около 1:00 ночи 1 января.

Объект, в котором размещался личный состав из числа мобилизованных граждан, был уничтожен не только в результате попадания снаряда, но и детонации боекомплекта, складированного в этом же здании. Более того, как утверждает Стрелков-Гиркин, была ликвидирована военная техника, стоявшая впритык к указанной базе ВС РФ в Макеевке.

"По количеству жертв — до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни. Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет HIMARS", — продолжил Стрелков-Гиркин и добавил, что не будет озвучивать приблизительное количество потерь в результате удара Сил обороны Украины.

Отдельно экс-главарь боевиков рассказал, что генералы ВС РФ не учатся на ошибках после подобных уничтожений военных объектов захватчиков. Однако, топ-офицеры предпочитают держаться подальше от зоны поражения дальнобойной артиллерии ВСУ.

[ + – ] Видео с места уничтожения военной базы ВС РФ в Макеевке

Уничтожение базы ВС РФ в Макеевке — что пишут другие пропагандисты

Российский военкор Даниил Безсонов также сообщил об уничтожении места дислокации оккупантов в Макеевке. По его словам, удар по военной базе был нанесен из РСЗО HIMARS. Ответственность за гибель мобилизованных россиян в Макеевке Безсонов возложил на командование оккупационных войск, которое, по его мнению, до сих пор не проинформировано о возможностях дальнобойной артиллерии ВСУ.

[ + – ] Российские военкоры комментируют уничтожение базы ВС РФ в Макеевке

Другой военкор Александр Коц возмутился, что командование ВС РФ продолжает размешать личный состав в зданиях, которые в любой момент могут быть атакованы украинской армией.

По его словам, на Донбассе множество подземных объектов, но российских военнослужащих продолжают селить в гостиницах, общежитиях и учебных заведениях, огонь по которым могут корректировать представители сопротивления.

"Только подвалы, только бетонные укрепления, никаких массовых сосредоточений, никаких передвижений колоннами. Опыт показал, что "да кто они такие — учить людей с академиями за спиной". Просто люди, которые учились в том числе и на своих ошибках, чтобы кто-то учился на наших", — добавил Коц, комментируя уничтожение базы ВС РФ в Макеевке.

[ + – ] Российские военкоры комментируют уничтожение базы ВС РФ в Макеевке

Пропагандистка Анастасия Кашеварова процитировала пост анонимного Telegram-канала "Как же бесит", в котором говорится, что командованию российских войск плевать на своих бойцов, являющихся "расходным материалом" в полномасштабной войне.

"Вот в этом-то и проблема. В том, что будь ты трижды патриот и четырежды супергерой, тебя просто про**ут по тупости еще до того, как понадобится реально рисковать жизнью в бою. Потому что им ср*ть на твою жизнь, на жизнь сотен и тысяч таких же. Они реально думают, что люди — расходный материал, можно еще понабрать", — сказано в публикации, который в своем канале процитировала пропагандистка.

[ + – ] Российские военкоры комментируют уничтожение базы ВС РФ в Макеевке

Уничтожение базы ВС РФ в Макеевке — хронология событий

Вечером 1 января в соцсетях появилась информация о масштабной "бавовне" в оккупированной Макеевке. Местные жители утверждали, что точным ударом было уничтожение здание бывшего 19-го профтехучилища, в котором размещался личный состав ВС РФ. В публикациях было сказано, что после попадания снаряда экс-учебное заведение было полностью разрушено, а оккупационная армия потеряла убитыми несколько сотен мобилизованных граждан.

Утром 2 января Управление стратегических коммуникаций при ВСУ подтвердило информацию об уничтожении военной базы ВС РФ в Макеевке. По данным ведомства, точным ударом были ликвидированы до 400 российских захватчиков, и еще около 300 человек получили различные ранения.