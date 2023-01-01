Около 600 погибших: в Макеевке была уничтожена база ВС РФ, — СМИ (фото, видео)

Россияне, как утверждают местные жители, обустроили свой военный объект в здании бывшего профтехучилища. "Бавовна" в оккупированной Макеевке произошла ровно в 00:00 по местному времени.

Related video

В ночь с 31 декабря на 1 января было уничтожено 19-е профтехучилище в Макеевке, в котором дислоцировались мобилизованные солдаты российской армии, в результате чего могли погибнуть до 600 захватчиков. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, но оккупационная администрация Донецкой области пока никак не комментирует и не подтверждает случившееся.

По словам источника, получившего информацию "практически из первых уст", училище, находившееся в районе Путь Ильича на пересечении улиц Кремлевская и Чугуевская, разрушено до основания.

"АДСКИЙ АД. Наши снесли из Хаймарса располагу рашистов в 19 бурсе. Как здания училища больше не существует", – пишет пользователь под ником @Hugo_StiglitzUA. Он добавил, что в бурсе находилось большое количество личного состава ВС РФ.

"И убили их ровно в 00:00. Мой инсайдер сидел за столом и ровно в '"куранты" вылетели стекла в доме. Счастливый друг позвонил утром. Говорит без стекол, но с прекрасным настроением", – говорится в публикации.

По словам очевидцев, трупы военных разбросало по району и на тротуары.

[ + – ] ПТУ №19 находилось на ул. Кремлевской, 48

Местные жители по-разному отреагировали на случившееся. Если одни сочувствуют погибшим и говорят о предателях среди своих, то другие искренне радуются.

"Поделом. На днях р*шисты убили цыганскую семью из восьми человек выстрелами в голову. Среди них трое детей, одному годик был. Пусть им устроит гойду за всех детей", "Круто . Я донецкая . И я рада за Макеевку)", "Вступивший на Путь Ильича должен быть готов встретится с Ильичом. АУФ", "Да, правда. Узнала сегодня вечером. В местных новостях ничего не пишут", "Это не Москва, но все равно мне нравится! Хлопок -2023!", – пишут в сетях те, кто ждет на Донбассе ВСУ.

Украинская сторона тоже ничего не сообщает по поводу случившегося, однако в утренней сводке Генштаба – + 760 погибших российских военных за последние сутки.

Напомним, в канун Нового года российские оккупационные войска понесли огромные потери под Бахмутом.