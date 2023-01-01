"Конвейер смерти": ВС РФ понесли серьезные потери под Бахмутом в канун Нового года

Только за 31 декабря 2022 года, по данным командования ВСУ, оккупанты потеряли несколько сотен личного состава.

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Российские войска понесли значительные потери под Бахмутом в последний день 2022 года. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Лишь 31 декабря 2022 года на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами, в результате которых было ликвидировано около 170 россиян, а более 200 получили ранения.

Бахмутское направление, по словам Череватого, является одной из самых горячих точек фронта российско-украинской войны. В городе проходят тяжелые бои. Впрочем, в этом районе Вооруженные Силы Украины имеют значительное преимущество перед врагом.

По словам Череватого, российские войска используют советское вооружение, а мобилизованных бросают в "конвейер смерти". Желательным для оккупантов было бы отступление, однако Путин не позволит сделать сейчас такой шаг.

Западные аналитики также утверждают, что россияне терпят поражение на Бахмутском направлении, поэтому снизят темпы наступления в этом районе.

Напомним, российские власти планируют преподнести захват Бахмута как важную победу.

Также Фокус писал о бессмысленных атаках ПВК "Вагнер" под Бахмутом.