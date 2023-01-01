"Конвеєр смерті": ЗС РФ зазнали серйозних втрат під Бахмутом напередодні Нового року

Лише за 31 грудня 2022 року, за даними командування ЗСУ, окупанти втратили кілька сотень особового складу.

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Російські війська зазнали значних втрат під Бахмутом в останній день 2022 року. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у національному телемарафоні.

Лише 31 грудня 2022 року на Бахмутському напрямку сталося 23 бойові зіткнення ЗСУ з російськими окупантами, внаслідок яких було ліквідовано близько 170 росіян, а понад 200 отримали поранення.

Бахмутський напрямок — наразі одна з найгарячіших точок фронту російсько-української війни. У місті відбуваються важкі бої. Утім, у цьому районі Збройні Сили України мають значну перевагу перед ворогом.

За словами Череватого, російські війська використовують радянське озброєння, а мобілізованих кидають у "конвеєр смерті". Бажаним для окупантів був би відступ, проте Путін не дозволить зробити зараз такий крок.

Західні аналітики також стверджують, що росіяни зазнають поразки на Бахмутському напрямку, тому знизять темпи наступу в цьому районі.

Нагадаємо, російська влада планує піднести захоплення Бахмута як важливу перемогу.

Також Фокус писав про безглузді атаки ПВК "Вагнер" під Бахмутом.