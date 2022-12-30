Кремль планує піднести захоплення Бахмута як важливу перемогу, — експерт

За словами співробітника Кембриджського університету Джона Рузенбіка, поточне становище не дуже духопідйомне для російської армії. За даними Інституту вивчення війни, витрати за 6 місяців запеклих боїв переважують будь-яку оперативну перевагу в районі Бахмута.

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Деякі військові дослідники вважають, що у стратегічному відношенні значення Бахмута менш високе. Інші ж стверджують, що його захоплення відкриє ЗС РФ шлях до Слов'янська та Краматорська, важливих промислових центрів. Про це повідомляє Sky News.

Джон Рузенбік, співробітник Кембриджського університету, заявив, що, захопивши територію цього населеного пункту, Кремль зможе показати це як досягнення.

"Як і в будь-якій війні, потрібно вміти демонструвати свої досягнення, яких у РФ з початку літа було небагато", — сказав експерт, додавши, що стан речей, що склався, не дуже духопідйомний для російської армії.

"Звичайно, багато людей у РФ розуміють, що війна складається не дуже добре для них", — сказав він.

Разом з тим, за даними Інституту вивчення війни, захоплення міста надасть дуже небагато в плані оперативної переваги.

"Витрати за шість місяців жорстоких боїв на виснаження в районі Бахмута набагато переважають будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від його захоплення", — йдеться у зведенні.

[ + – ] Карта боїв у Бахмуті

У Бахмуті, населення якого до масштабного вторгнення російських військ становило 70 тис. жителів, наразі залишається менше 12 тис.

В останні місяці місто стало місцем однієї з найбільших, від початку масштабного вторгнення ЗС РФ, битв. Жителі, що залишилися в місті, змушені ховатися в підвальних холодних приміщеннях.

Нагадаємо, що, за інформацією британської розвідки, головне завдання командувача ЗВО РФ, утримати Кремінну та Сватове. Новому командувачу західного військового округу ЗС РФ Євгену Никифорову доручено завдання зупинити спробу наступу ЗСУ в Луганській області, зазначають представники британського Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв, що в ОП розповіли, скільки міст та сіл звільнили ЗСУ. Загалом майже дві тисячі.