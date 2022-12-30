Почти 2 тысячи: в ОП рассказали, сколько городов и сел освободили ВСУ

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, в статистике учитывались населенные пункты, которые украинские военные деоккупировали с февраля и до конца декабря.

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С февраля по декабрь 2022 года украинские военные деоккупировали 1 884 населенных пунктов. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в своем Телеграм-канале.

"2022 год показал, как мы сильны. С февраля по сегодняшний день деоккупировано 1 884 населенных пункта", — написал Тимошенко.

Он добавил, что сразу за ВСУ туда пришли украинские власти. Сейчас в освобожденных от российских оккупантов селах, поселках и городах продолжается восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения. Людям предоставляется гуманитарная помощь и денежные выплаты.

"С первых дней войны мы восстанавливаем все, что россияне разрушили – жилье, больницы, школы, инфраструктуру, энергетику", — сказал Тимошенко.

По его словам, инфраструктура – это один из основных приоритетов власти на сегодняшний день. Вв Украине уже восстановлено 15 199 объектов.

Напомним, в декабре генерал США спрогнозировал, что ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года. Российских оккупантов, по словам экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, можно прогнать из Крыма, нанося удары по Керченскому мосту и сухопутному коридору, который проходит через Мелитополь.

Заметим, что в ноябре Бен Ходжес озвучивал прогноз по освобождению Мелитополя и Мариуполя. Экс-командующий армии США в Европе считает, что захваченные населенные пункты будут деоккупированы к концу января 2023 года, что позволит ВСУ начать операцию по продвижению в направлении Крыма.