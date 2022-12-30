Майже 2 тисячі: в ОП розповіли, скільки міст та сіл звільнили ЗСУ

За словами заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, у статистиці враховувалися населені пункти, які українські військові деокупували з лютого до кінця грудня.

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З лютого по грудень 2022 року українські військові деокупували 1 884 населених пунктів. Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав у своєму телеграм-каналі.

"2022 рік показав, наскільки ми сильні. З лютого до сьогодні деокуповано 1 884 населені пункти", — написав Тимошенко.

Він додав, що відразу за ЗСУ туди прийшла українська влада. Наразі у звільнених від російських окупантів селах, селищах та містах триває відновлення інфраструктури, електро-, водо- та газопостачання. Людям надається гуманітарна допомога та грошові виплати.

"З перших днів війни ми відновлюємо все, що росіяни зруйнували — житло, лікарні, школи, інфраструктуру, енергетику", — сказав Тимошенко.

За його словами, інфраструктура — це один з основних пріоритетів влади на сьогодні. В Україні вже відновлено 15 199 об'єктів.

Нагадаємо, у грудні генерал США спрогнозував, що ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Російських окупантів, за словами екскомандувача армією США в Європі Бена Годжеса, можна вигнати з Криму, завдаючи ударів по Керченському мосту та сухопутному коридорі, що проходить через Мелітополь.

Зауважимо, що у листопаді Бен Годжес озвучував прогноз щодо звільнення Мелітополя та Маріуполя. Екскомандувач армії США в Європі вважає, що захоплені населені пункти будуть деокуповані до кінця січня 2023 року, що дозволить ЗСУ розпочати операцію з просування у напрямку Криму.