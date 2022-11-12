Американський генерал спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Маріуполь

За словами Бена Годжеса, встановлені у звільненому Херсоні системи HIMARS дадуть українській армії можливість прорватися до Маріуполя та відновити над містом свій контроль.

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До січня 2023 року українські військові звільнять Мелітополь і Маріуполь. Такий прогноз зробив колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес у своєму акаунті у твіттері.

За його словами, застосування Збройними силами України у звільненому Херсоні систем HIMARS дозволить нашим військовим уражати підступи до Криму, які виявляться в межах досяжності зброї, та зробить російські військові бази вразливими.

Така тактика послабить оборону ЗС РФ і дасть можливість "лівому крилу" контрнаступу просунутися вглиб окупованої росіянами території з тим, щоб до січня 2023 року відновити свій контроль над містом Маріуполь.

Після цього, на думку колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі, настане вирішальний етап військової кампанії: армія України розпочне деокупацію Криму.

Кримський півострів буде повністю звільнено від російських військових до літа 2023 року. Генерал Годжес упевнений, що вхід на півострів, пов'язаний із материком лише кількома вузькими дорогами, не стане великою проблемою для ЗСУ. Підійшовши до Криму, українські війська зможуть застосовувати HIMARS та інші системи для високоточних ударів великої дальності, щоб вражати військові цілі. Чорноморський флот захистити їх не зможе, оскільки його кораблі вже зараз ховаються від українських протикорабельних ракет і безпілотників.

Раніше генерал Годжес заявив, що США мають передати Україні системи ATACMS для установок HIMARS дальністю до 300 км. Це дозволить ЗСУ завдавати ударів по точках, звідки окупанти запускають ракети й дрони для атаки на українські міста, а також прискорить звільнення Криму.

Крім того, Бен Годжес припустив, що цієї зими росіяни зіштовхнуться зі складнощами, які пережила радянська армія під час вторгнення у Фінляндію 1939 року. Те, що відбувається в лавах ЗС РФ, загрожує спалахами захворювань: російські позиції абсолютно дезорганізовані та нагадують "ранок після рок-концерту".

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