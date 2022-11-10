Мир в обмін на Херсон? Про що можливі переговори України та Росії та навіщо вони Заходу

Жодного дня без розмов про переговори України з Росією. Російські політики пропонують, українські заперечують, а світова преса з посиланням на джерела у найвищих дипломатичних колах міркує, коли й за яких умов діалог може розпочатися. Однією з таких "умов" і раніше називали відхід російської армії з правобережжя Дніпра, зокрема з Херсона. Фокус розбирався, про що можливі переговори з РФ, за яких умов і навіщо вони західним елітам.

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"Зайняти оборону лівим берегом річки Дніпро", — таку пропозицію зробив 9 листопада командувач російського угрупування в Україні генерал Сергій Суровікін міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Останній погодився, заявивши, що у Росії думають про життя своїх солдатів, а їм "загрожує українська армія".

Чому окупанти здають Херсон

"Не все так просто. По-перше, ведуться бої. Українські сили з півночі та північного заходу наступають, росіяни змушені відступати. По-друге, реалізовується стратегія, яку було обрано у серпні — створення несприятливих умов для російської армії на правобережжі Херсонщини. Їй складно вирішити проблеми, пов'язані з логістикою та забезпеченням", — каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Раніше експерти у коментарях Фокусу зазначали, що Росія не відводить війська з Херсонщини, а навпаки — поповнила там сили.

Крім того, на правому березі Дніпра знаходяться не лише мобілізовані, а й елітні підрозділи окупаційної армії: десантно-штурмові війська, морські піхотинці, мотострілецькі підрозділи, які мають відповідний досвід, підготовку та забезпечення.

Журналіст Юрій Бутусов стверджує: російське командування оперативно вивело сьогодні з Херсона низку підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової, 106-ї повітряно-десантної дивізій та 22-го армійського корпусу. Тобто характер дій російської армії свідчить про те, що відбувається планомірний відхід з Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони — щоб відступати з кордону на кордон, зберігаючи бойовий порядок і управління.

З деяких населених пунктів армія вже пішла, відхід з інших може зайняти кілька днів, а то й більше. Росіянам важливо вивести з правобережжя не так людей, як техніку.

"Якщо живою силою під час мобілізації Кремлю вдається поповнити армію, то техніки не вистачає, кожна артилерійська установка для них є важливою", — каже Мусієнко.

[ + – ] "Зайняти оборону на лівому березі річки Дніпро", – таку пропозицію зробив 9 листопада командувач російського угрупування в Україні генерал Сергій Суровікін

Але, ймовірно, росіяни оперативно залишають чи частково залишають населені пункти не лише на правобережжі, а й на лівобережжі.

Наприклад, місцеві жителі у Каховці та Новій Каховці кажуть, що у цих містах російські військові або виселяють громадян України з прибережних районів, або займають вже порожні будинки.

"Але там не затримуються, — каже місцева мешканка Анастасія. — У Каховці люди розповідають, що з будинків виносять усе — від штор до виделок. Крім того, військовий шпиталь, який був у Новій Каховці, вивезли до Чаплинки. У лікарнях Нової Каховки та Каховки немає ні ліків, ні крові. Кажуть, якщо треба переливання — їдьте за нею до Чаплинки".

Водночас в Офісі президента України припускають, що Росія намагається обдурити весь світ.

"Ми побачили зрежисовану телевізійну заяву", — сказав радник голови Офісу Михайло Подоляк. Він упевнений, що повідомлення росіян про відступ із Херсона — брехня. За даними розвідки, все навпаки: РФ стягує до регіону додаткові резерви.

Світові ЗМІ: Салліван веде таємні переговори з Кремлем

Напередодні найбільша італійська газета La Repubblica несподівано повідомила, що США та НАТО допускають початок мирних переговорів України та країни-агресора РФ, якщо росіяни підуть із Херсона. У статті, що вийшла в понеділок, 7 листопада, зазначається: в останніх аналітичних матеріалах, що циркулюють у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, сказано, що поразка Росії в Херсоні важлива з військової, політичної та дипломатичної точок зору — і дасть можливість розпочати перші реальні переговори із Москвою.

Треба сказати, що "новини" про нібито переговорну активність найшвидше зустріли в Москві. Деякі проросійські ресурси навіть вийшли із заголовками типу "Світ в обмін на Херсон". Мовляв, домовленість така: умовна лінія розмежування фіксується Дніпром — у такий спосіб Росія залишає собі сухопутний коридор до Криму.

[ + – ] Джейк Салліван наголосив: переговори між США та Росією без участі України неможливі Фото: president.gov.ua

Згодом тему переговорів продовжили і американські медіа, щоправда, без конкретики.

Того ж дня одразу два великі американські видання написали про можливі переговори про Україну. The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван останніми місяцями веде конфіденційні переговори з помічником президента РФ у міжнародних справах Юрієм Ушаковим та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим. Метою переговорів є зняття ескалації в Україні, включно з погрозою використання Росією ядерної зброї. До цього Washington Post з посиланням на людей, знайомих з переговорами в адміністрації президента США Джо Байдена, припустила, що Білий дім приватно просить українське керівництво показати відкритість до переговорів.

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У середу, 9 листопада, американські медіа продовжили тему переговорів між Україною та Росією. Зокрема, видання Politico з посиланням на два джерела, поінформовані про ситуацію, зазначає, що Зеленський дещо пом'якшив позицію — тепер він говорить про п'ять умов для переговорів із Росією.

Одна із них — Путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися. Ця зміна, за словами одного з джерел, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана. За словами джерел видання, Зеленському натякнули, що він має продемонструвати свою готовність розумно та мирно закінчити війну.

Крім того, ситуацію прокоментували у NBC.

"Деякі американські та західні офіційні особи все частіше припускають, що жодна зі сторін не може досягти всіх своїх цілей у війні в Україні, і розглядають очікуване зимове уповільнення бойових дій як можливість для початку дипломатії між Росією та Україною. Про це говорять офіційні особи, знайомі із цим питанням", — пише медіа. І Салліван якраз приїжджав "промацати ґрунт" — умовити Україну розпочати переговори вже найближчими місяцями. Посередниками у цій розмові можуть виступити Туреччина, Арабські Емірати чи Ізраїль.

Днем раніше про свою готовність стати посередником у переговорах між Росією та Україною заявив Папа Римський Франциск. За даними газети La Stampa, Ватикан пропонує свою територію як нейтральне місце для їхнього проведення. Така заява прозвучала нібито після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона з Папою Франциском. Сам Макрон також одного дня з Папою сказав, що "доведеться повернутися за стіл переговорів" і що варто це "зробити у межах умов та в терміни, які будуть обрані Україною".

Переговорні позиції

Сам Джейк Салліван під час візиту до Києва публічно на необхідність ведення переговорів не натякав. Радник Байдена навпаки сказав, що підтримка України з боку Штатів є постійною, а Україна сама вирішує, як їй чинити. Зокрема, Салліван озвучив, що, по-перше, переговори між США та Росією без участі України неможливі, як неможливий і варіант, за якого Росія претендуватиме на території України.

"Усі сигнали, які ми чуємо від різних чиновників із Росії, починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", — заявив радник з питань безпеки США. Тобто Росії доведеться залишити всі окуповані території.

А по-друге, США допоможуть Україні деокупувати Херсон.

"Ми вислухали доповіді командувачів цього напряму. І не мені характеризувати ситуацію на полі бою. Втім, ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб тривали ці операції", — зазначив Салліван.

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Позиція України сьогодні, як ніколи, чітка. Президент України Володимир Зеленський також неодноразово заявляв, що умовою миру може бути лише відновлення України у межах 1991 року. А голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що Росія ще виплачуватиме репарації, а світ притягуватиме до відповідальності воєнних злочинців.

Політолог Володимир Фесенко каже, що мирні домовленості між Росією та Україною були можливі у перші місяці війни з огляду на переговори, що відбувалися у березні. Але тоді Росія хотіла не компромісів, а капітуляції України, що було неприйнятним.

"Надалі розкриття військових злочинів росіян в Україні та російський наступ на Донбасі показали, що з Росією навряд чи можливо домовитися про повноцінний мир. Після цього, а також внаслідок успішних контрнаступів ЗСУ мотивація до мирних переговорів з українського боку різко зменшилася. Ну а після Анексії Росією чотирьох тимчасово окупованих українських регіонів зникла навіть теоретична ймовірність будь-якого мирного компромісу між Україною та Росією, тому президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість переговорів і миру з режимом Путіна. Для українців неприйнятною є відмова навіть від частини окупованих регіонів, а Росія навряд чи погодиться на повернення Україні хоча б деяких з анексованих територій", — каже експерт.

Росія вже котрий місяць прямо та опосередковано говорить про бажання вести переговори про Україну. Причому у Москві часто повторюють: ми відкриті, давайте говорити. Наприклад, 2 листопада спікер МЗС РФ Марія Захарова заявляла про очікування переговорів "з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі", а 8 листопада заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що РФ не має "попередніх умов" для початку переговорів з Києвом.

[ + – ] Президент України Володимир Зеленський також неодноразово заявляв, що умовою миру може бути лише відновлення України у межах 1991 року Фото: Getty Images

Але навряд чи Росія хоче вести переговори з Україною, про це кажуть експерти. Москва прагне за допомогою таких переговорів повернутися до клубу впливових держав — розмовляти безпосередньо зі США та НАТО. А в нинішній геополітичній ситуації це неможливо — подібна розмова, навіть якщо теоретично уявити, що вона можлива, означатиме, що світ готовий іти з агресором на компроміси. І поки світ роздумуватиме, на які саме, Росія накопичуватиме сили для нового удару — можливо, не лише територією України, а й Молдови, а потім і ЄС.

Про що світ може говорити з Росією, то це про неможливість застосування ядерної зброї. Росія ж загрожує їм не так Україні, як НАТО та США. І експерти, і всі джерела журналістів у дипломатичних колах сходяться на тому, що колективний Захід усіма силами намагається цього уникнути — і забрати з лап мавпи гранату.

Навіщо Заходу переговори України та Росії

Політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що світ об’єктивно втомився від війни в Україні.

"Не від України, а від війни. Цьому сприяють зима, інфляція, підвищення цін на енергоносії в Європі та США, — каже Кочетков Фокусу. — Некрасиві картинки та телевізійні репортажі, смерті та бомбардування в Україні стомлюють суспільство. Там політики, на відміну від Росії, де громадську думку не беруть до уваги, змушені на неї реагувати. Європейське та американське суспільство тиснуть на власних політиків, щоб якось цю проблему зам'яти, можливо, вирішити за рахунок України. На Росію не тиснуть, адже з ними ні про що домовитись неможливо. Там вважають, що домовлятися потрібно з Україною, і на неї, на жаль, можна тиснути".

Кочетков зазначає, що в Україну приїжджав не лише Салліван, а й посол США в ООН.

"Шольц здійснює вояжі по світу з різними заявами. Багато політиків, нехай і на словах, намагаються посадити Зеленського та Путіна хоча б за стіл переговорів, щоб продемонструвати власному суспільству, що "ми щось почали робити, намагаємося, щоб процес переговорів пішов і сприятиме досягненню миру чи перемир'я", — продовжує експерт. — Усі розуміють, що сьогодні неможливо досягти якихось реальних та продуктивних домовленостей. Адже Україна має абсолютно справедливу мету — звільнення всіх окупованих територій і після цього вже можна обговорювати гарантії безпеки для України. Це правильна і зрозуміла позиція, яку неможливо досягти сьогодні, але це вважають, що з чогось треба починати. Наприклад, між Ізраїлем і Палестиною переговори тривають десятиліттями. Багатьом здається важливим посадити дві сторони, що воюють, за загальний стіл переговорів. Це вже для них досягнення — посадити та розпочати діалог".

Але відхід російських військ із Херсона — це далеко не ціна переговорів, вважає експерт. Росії зараз вигідно будь-яке перемир'я — хоч різдвяне, хоч новорічне. Їй треба навчити, одягнути, обмундирувати та озброїти мобілізованих, і далі продовжити війну на знищення України, тому й без жодних "попередніх умов".

Що ж до ситуації на Херсонщині, то, очевидно, вона змінюватиметься. Як уже зазначав вище Олександр Мусієнко, там ведуться бої, армії Росії на правобережжі важко — військовому командуванню доводиться приймати рішення. Наразі експерти не сумніваються, що росіяни відступлять. Питання лише: у якому складі, якою чисельністю, скільки озброєння їм вдасться зберегти.

Зрозуміти, чи було погоджено з кимось відхід російської армії з Херсона, можна буде в найближчі кілька днів. Якщо такого рішення не було, українські сили оборони зможуть завдати ударів по угрупованню, якому не вдасться уникнути втрат на рівні 30%. Враховуючи, що на правобережжі знаходиться близько 30 тисяч російських солдатів, то втрати можуть становити до десяти тисяч людей.

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