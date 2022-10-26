Бої за Херсон. Росіяни вивозять пам'ятники, батареї, заводи та готуються до оборони

Російські війська не готові відступити з Херсонщини, накопичують сили для оборони та можливого завдання удару у відповідь, хоча сам Херсон українська армія може звільнити до кінця року — так кажуть у Головному управлінні розвідки МОУ. Фокус дізнавався, що відбувається у місті: росіяни вивозять пам'ятники, крадуть батареї, виписують хворих із лікарень та стягують війська.

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Новини із Херсона приходять із перебоями. Інтернет та український телефонний зв'язок там не працюють. У когось із місцевих є російські телефонні картки, ті можуть підтримувати контакти із зовнішнім світом, та й то нестійкі.

"Дуже складно, коли ти — в евакуації, а твої рідні не виходять на зв'язок", — розповідає мешканка Херсона Світлана. Вона виїхала з обласного центру ще в березні, але в місті залишилися її літні бабуся та дідусь.

"Інформацію про них дізнаюсь часто від сусідів, з якими спілкуюся час від часу. Звичайно, питаю, що відбувається в Херсоні. Місто грабують. Вивозять все: пам'ятники, оптоволоконні кабелі, пожежні машини, обладнання з підприємств, побутову техніку та навіть батареї з адмінбудівель. Мешканцям складно: у супермаркетах продуктів фактично немає, аптеки не працюють. Одразу після початку окупації з аптек зникли всі українські й іноземні препарати, потім росіяни завезли свої, й ось нещодавно все вивезли, а двері зачинили. Кажуть, що ліки могли передати у лікарні".

Які лікарні — сказати складно. Лікар, який до середини літа працював у Херсоні, розповідає Фокусу, що 20 жовтня окупанти розпорядилися сформувати по лікарнях списки на "евакуацію", а наступного дня наказали виписати всіх хворих зі стаціонару.

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"Міська й обласна лікарні порожні, без цивільних. Чи залишилися в місті машини швидкої допомоги — невідомо. Напевно, окупанти готують все під окупаційну армію, щоб медичну допомогу могли отримувати виключно російські військові", — каже він.

При цьому медик не знає, хто саме надаватиме допомогу: "Українських лікарів залишилося там мало. Російські були, але недовго. Хворих можуть вивозити на лівий берег, але складна логістика".

Так, можна говорити, що російська цивільна логістика на правому березі досить обмежена. Людям, які залишаються в окупації на правому березі Дніпра, фактично перестали підвозити продукти та ліки.

При цьому деякі місцеві розповідають, що в окремих населених пунктах Херсонської області поменшало військових і представників Росгвардії.

"Відомий випадок, коли в Олешках закрили ринок, бо люди хотіли за гривні все продавати. На заправці відмовилися брати рублі. Я це пояснюю тим, що люди стали сміливішими, бо немає поряд росіян. Якщо люди відмовляються обслуговувати за рублі, значить, на них зменшився тиск", — продовжує мешканка Херсона.

Ротація і посилення позицій

При цьому Світлана розгублено каже: "Ніхто не розуміє, що відбувається. З одного боку — може скластися враження, що росіяни йдуть: людей у формі менше навіть на лівому березі — у Каховці та Новій Каховці. Але стає більше незнайомців у цивільному. Вони неохайні, можливо, з Донецька чи Луганська приїхали. У мене є знайомий у Каховці, пенсіонер. Він дуже товариський ходить на ринок, щоб поговорити. Щодня скаржився: тільки одного-двох зустрічав. Днями сказав, що не зустрів жодного знайомого, але багато незнайомих чоловіків, одягнених не у військову форму. А ось у Генічеську, за свідченнями очевидців, росіян навпаки стало багато. Там вони ходять у формі, винаймають житло і кажуть, що командування дає їм кошти на його оплату. А житла в курортному містечку, самі розумієте, багато. З іншого боку — таке враження, що росіяни накопичують сили й у них ротація, вони битимуться за Херсон. Але я не розумію, навіщо викручувати батареї, вивозити побутову техніку, якщо вони там збираються зимувати?

[ + – ] Експерти прогнозують: до кінця року місто може перейти під контроль України. Фото: Getty Images

Політолог Володимир Молчанов упевнений: росіяни створюють ілюзію відступу.

"Ніякого відступу не було і поки не буде. Це було б надто добре. Якби це сталося, то їм довелося б відходити з усього укріпленого району. Тобто виводити угруповання приблизно 20-25 тисяч бійців, які займають правобережжя. Навпаки, ми бачимо російську армію, посилену додатковими резервами. Виводили донецьких мобілізованих, на їх місце вже зайшли військові частини, перекинуті з лівого берега, наприклад, із Мелітополя", — пояснює Молчанов.

Експерти кажуть, що за останні два тижні на правий берег було переміщено щонайменше чотири-п'ять батальйонних тактичних груп. А це понад три тисячі російських військовослужбовців. Вони вливаються до складу бойових підрозділів російської армії. Переважно — це мобілізовані солдати.

Але на правому березі знаходяться не лише мобілізовані, а й елітні підрозділи окупаційної армії: десантно-штурмові, танкісти, морські піхотинці, мотострілецькі підрозділи, які мають відповідний досвід, підготовку та забезпечення.

"Зараз росіяни спрямовують на Херсонщину війська через територію окупованого Криму, а потім із лівого берега Дніпра — на правий. Нещодавно в українських артилеристів виникла оперативна пауза, яка дозволила росіянам відновити частину понтонних переправ, які вони будують під Антонівськими мостами. Але днями наші військові знову завдали точкових ударів HIMARS, і переправи знову пошкоджені. Перевозять тепер вони сили імпровізованими поромами, на які полюють наші. Також час від часу росіяни використовують вертольоти Мі-8 для евакуації поранених і доставки малих партій вантажів, можливо, боєприпасів. А ось артилерія поступово виводиться на лівий берег. Росіяни захищають її від удару наших сил, але при цьому скорочуючи дальність її вогню. Тобто, росіяни зможуть прикривати значно меншу смугу берега, яка зараз менша за наявний плацдарм", — каже військовий експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI".

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Водночас, Молчанов підтверджує: з правого берега Дніпра, дійсно, пішли представники Федеральної служби безпеки, місцеві гауляйтери, чиновники, які активно співпрацюють з окупаційною владою, російський бізнес, який встиг зайти в Херсон. Місцевому населенню росіяни запропонували "добровільно евакуюватись". Дехто тікає у Каховку (нагадаємо, раніше про "евакуацію" говорив російський генерал Сергій Суровікін).

Відомо, що сьогодні переправитися з правого берега на лівий можна лише понтонами, які постійно обстрілюються. Щоб зайти на них, доводиться довго чекати. Або ж через пошкоджений міст над греблею ГЕС. Там теж треба стояти у черзі, бо рух повільний і в одну смугу. Після оголошення "евакуації" інтенсивність руху збільшилася, утворилися затори.

Навіщо росіяни закликали цивільних евакуюватись — питання. Можливо, для того, щоб прикрити свої переміщення. У Головному управлінні розвідки МОУ вважають, що під прикриттям так званої евакуації Росія стягує війська до Херсона, готується до оборони міста та вуличних боїв.

Чутки про греблю Каховської ГЕС

Світлана з Каховки звертає увагу, що у соціальних мережах досі обговорюють можливість підриву греблі Каховської ГЕС. Мовляв, тому росіяни їдуть в Генічеськ.

Молчанов переконаний: подібні розмови — інформаційно-психологічна операція РФ.

"Росіяни зараз уже не кажуть, що ЗСУ хочуть зруйнувати дамбу. Листівки вже не розклеюють, що необхідно "евакуюватися" через те, що українці підірвуть. Водночас ЗСУ перестали завдавати ударів поблизу дамби, хоча не зменшили по понтонній переправі", — каже експерт.

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Руйнувати дамбу для росіян — абсолютно нераціонально з військового погляду з двох причин. Перша — вода затопить території, де розташовані їхні війська. Друга — буде припинено постачання на правий берег.

Такий варіант розвитку ситуації можливий у разі відступу російських військ із правого берега Дніпра, щоб спробувати зупинити контрнаступ України. Лівий берег Дніпра нижче правого, а отже — площа затоплення лівобережжя буде значно більшою.

"У разі підриву дамби (а вибух буде добре чути в окрузі — щоб підірвати дамбу необхідно не менше 500 кг тротилу), населення Нової Каховки має тікати першим, — каже Молчанов. — І в когось на втечу буде лише кілька хвилин, щоб не замочити ноги. Поруч із греблею буде найбільший рівень затоплення. Деяким мешканцям Нової Каховки доведеться підніматися на верхні поверхи будівель. Але основна проблема буде з локаціями, які розташовані вниз по Дніпру. Вода буде заливати великі території. Це не буде ударна хвиля, як під час цунамі, але вона насуватиметься, як снігова лавина".

Ще одна інформаційна операція росіян — попередження про те, що Україна нібито хоче скинути на регіон "брудну бомбу". Місцеві тривожаться, що росіяни можуть здійснити провокацію. Експерти думають, що Росія просто хоче призупинити уповільнити контрнаступ на Херсон, щоб іноземні партнери хоч ненадовго зупинили наступ, намагаючись з'ясувати, що відбувається — а тим часом Москва продовжила б перекидання мобілізованих на правий берег.

[ + – ] Українська армія просувається по правобережжю Херсонської області Фото: Міноборони

Тим часом українська армія просувається по правобережжю Херсонської області. З півночі на Берислав, там ворог активно протистоїть — свідчення тому збиті напередодні три вертольоти вогневої підтримки Ка-52 "Алігатор" та з Миколаєва на Херсон.

Експерти прогнозують: до кінця року місто може перейти під контроль України.