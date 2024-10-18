У Криму ФСБ РФ затримала українку: через два роки оголосили підозру у шпигунстві, деталі

За інформацією правозахисників, затриманою може бути Ганна Єльцова. 23-річній дівчині загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації звинувачує громадянку України 2001 року народження в тому, що вона збирала і передавала Службі безпеки України дані про збройні сили РФ. Про затримання українки пресслужба ФСБ заявила 18 жовтня.

Росіяни стверджують, що мешканка Херсонської області встановила контакт із представниками СБУ та збирала й пересилала куратору в Telegram свідчення про пункти розміщення особового складу російських військ на Херсонщині.

Зараз українку тримають під вартою.

Слідчий відділ "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю" порушив кримінальну справу за статтею 276 КК Росії — "Шпигунство". Стаття передбачає позбавлення волі на термін до 20 років.

ФСБ могли викрасти затриману значно раніше

Ім’я затриманої не оприлюднюється, проте за інформацією правозахисної ініціативи "Трибунал. Кримський епізод" нею може бути Ганна Єльцова. Окупанти викрали її ще в кінці 2022 року і майже два роки тримають у слідчому ізоляторі Сімферополя без зв’язку з родиною та зовнішнім світом.

"Вірогідно, у ФСБ тільки зараз дійшли руки оформити звинувачення у шпигунстві", — припускають представники ініціативи.

Правозахисники також наголошують, що викрадення і незаконне утримання в неволі людей — це воєнний злочин, який має ознаки злочину проти людяності і ставить під сумнів будь-які звинувачення.

Нагадаємо, 4 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що невідома особа розбила вікно та підпалила зсередини обласне управління ФСБ у Новосибірську.

1 жовтня в СБУ повідомляли, що затримали кілера ФСБ, який намагався вбити у Запоріжжі посадовця Мелітопольської міськради. Потерпілий вижив після замаху, а підозрюваного у злочині затримали при спробі втекти до Мелітополя.