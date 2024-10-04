У Росії спалили управління ФСБ: деталі від української розвідки (відео)

Невідома особа розбила вікно та підпалила зсередини ворожу контору. Росіянам, схоже, про пожежу вирішили не повідомляти.

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У російському Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ. Про це 4 жовтня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, опублікувавши кадри з місця подій.

За даними ГУР, інцидент стався 3 жовтня. На відео видно, що невідома особа у чорному одязі підійшла до будівлі та рукою вибила скло вікна. В іншій руці, ймовірно, чоловік тримав каністру з легкозаймистою сумішшю. Він підпалив її всередині приміщення, до якого вело вікно.

"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", — підкреслили у розвідці.

Що кажуть у РФ?

У місцевих ЗМІ про пожежу в управлінні ФСБ не згадувалось. 3 жовтня лише повідомлялось про пожежу на пилорамі у селищі Кудряшовський під Новосибірськом площею у 600 квадратних метрів. У мережі публікували відео вогню, але повідомлялось, що горять "штабелі лісу, тирса, стрічковий верстат та побутівка".

Фото пожежі, про яку повідомляли росіянам Фото: Соцмережi Фото пожежі, про яку повідомляли росіянам Фото: Соцмережi

Нагадаємо, у російському Хабаровську випадково спалили крайовий академічний музичний театр. У соцмережах повідомили, що відновити його вже неможливо. На будівництво нової споруди РФ знадобиться понад 7 мільйонів доларів.

3 жовтня журналісти оприлюднили супутникові знімки з наслідками удару дронів по аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.