Мігранти будували, а потім "спалили": в Хабаровську згорів театр вартістю більше $7 млн (фото)

За інформацією російських ЗМІ, причиною пожежі стали балони з газом, які використовувались мігрантами під час ремонту будівлі. П'ятеро з мігрантів знаходилось в країні незаконно, їх мали депортувати.

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В місті Хабаровськ (Російська Федерація) вісім мігрантів випадково спалили Хабаровський крайовий академічний музичний театр. Наразі він не підлягає відновленню, повідомляють російські пабліки.

Зазначається, що причиною пожежі могли стати вибухи не менш ніж шести балонів з газом, які використовувались під час ремонту будівлі вісьмома мігрантами із Середньої Азії. Встановлено, що п'ятеро з них перебувають в Росії незаконно. Їх мали депортувати з країни за рішенням суду.

Пожежа в хабаровському театрі Фото: Скриншот

Пожежа в хабаровському театрі Фото: Скриншот

Пожежа в хабаровському театрі

Під час пожежі будівлі не спрацювала система пожежогасіння. В результаті загоряння обрушилась покрівля над фойє, фасад та зовнішня стіна. Загальна площа пожежі складала до 4 тис. кв. метрів.

За даними ТАСС, через пожежу троє людей отримали травми, вони евакуювалися до прибуття пожежників. Двом чоловікам медична допомога надана на місці, жінка отримала травму, вона госпіталізована.

Слідчий комітет вже порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки під час проведення будівельних робіт. Учасники ремонту вже затримані.

Зазначається, що будівля театру відновленню не підлягає. На будівництво нового музичного театру в Хабаровську знадобиться понад 10 млрд рублів, тобто понад 7 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 24 вересня в Бєлгороді після вибухів почалась масштабна пожежа, яка охопила чотири будинки. Пошкоджень також зазнали понад 20 інших споруд і поранено чотирьох росіян.

Нагадаємо, що дрони СБУ вдарили по військовому аеродрому росіян "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. У результаті вдалося уразити склади, де зберігалися керовані авіабомби противника.