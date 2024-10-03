По информации российских СМИ, причиной пожара стали баллоны с газом, которые использовались мигрантами во время ремонта здания. Пятеро из мигрантов находилось в стране незаконно, их должны были депортировать.

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В городе Хабаровск (Российская Федерация) восемь мигрантов случайно сожгли Хабаровский краевой академический музыкальный театр. Сейчас он не подлежит восстановлению, сообщают российские паблики.

Отмечается, что причиной пожара могли стать взрывы не менее шести баллонов с газом, которые использовались во время ремонта здания восемью мигрантами из Средней Азии. Установлено, что пятеро из них находятся в России незаконно. Их должны были депортировать из страны по решению суда.

Пожар в хабаровском театре Фото: Скриншот

Пожар в хабаровском театре Фото: Скриншот

Пожар в хабаровском театре

Во время пожара здания не сработала система пожаротушения. В результате возгорания обрушилась кровля над фойе, фасад и внешняя стена. Общая площадь пожара составляла до 4 тыс. кв. метров.

По данным ТАСС, из-за пожара три человека получили травмы, они эвакуировались до прибытия пожарных. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте, женщина получила травму, она госпитализирована.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Участники ремонта уже задержаны.

Отмечается, что здание театра восстановлению не подлежит. На строительство нового музыкального театра в Хабаровске понадобится более 10 млрд рублей, то есть более 7 миллионов долларов.

Напомним, 24 сентября в Белгороде после взрывов начался масштабный пожар, который охватил четыре дома. Повреждения также получили более 20 других сооружений и ранены четыре россиянина.

Напомним, что дроны СБУ ударили по военному аэродрому россиян "Борисоглебск" в Воронежской области. В результате удалось поразить склады, где хранились управляемые авиабомбы противника.