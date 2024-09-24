Горит в двух точках: в Белгороде слышали взрывы, губернатор подтвердил пожары и разрушения (видео)

В Белгороде между сигналом тревоги и сообщением о взрывах прошло менее 20 минут, свидетельствуют сообщения в местных пабликах. Губернатор Белгородской области сообщил о работе ПВО, но молчит о возможных прилетах.

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Вечером 24 сентября жители Белгорода услышали сигнал воздушной тревоги и были вынуждены прятаться в укрытиях, ожидая вероятного ракетного удара. На территории населенного пункта раздались взрывы, поднялись столбы огня и дыма. О вечерних инцидентах губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался в Telegram-канале.

Гладков опубликовал сообщение об угрозе ракетного удара по Белгороду в 19:38 24 сентября. Чиновник написал россиянам, что им было бы лучше спуститься в подвалы. Через полчаса он заявил, что над регионом якобы работали средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ: попадание не подтверждал. После работы систем ПВО в городе начался масштабный пожар, который охватил четыре дома. Кроме того, получили повреждения более 20 других сооружений и ранены четверо россиян. Чиновник пояснил, что на месте инцидента разворачивают ситуационный центр и работают пожарные.

Взрывы в РФ — Гладков о Белгороде 24 сентября Фото: Скриншот

Минобороны РФ пока не комментировало взрывы в Белгороде, которые произошли вечером 24 сентября.

Взрывы в РФ — детали прилетов в Белгороде 24 сентября

Первые сообщения о взрывах и пожарах в Белгороде появились в местных пабликах около 19:55 — через 15 минут после объявления сигнала ракетной угрозы в 19:38. На видео, опубликованных в сети, можно услышать сирены и впечатление россиян от того, что по ним может ударить средство поражения. Также есть кадры с последствиями удара — видим руины дома и граждан РФ, которые роются в завалах.

В Telegram-канале "Белгород №1" уточнили, где именно произошли возможные прилеты — в юго-западной части областного центра и, вероятно, на улице 8 Марта (западная окраина). Панорамные фото места попадания показывают зарево, которое освещает несколько улиц. Также заметны столбы дыма и участки с открытым огнем.

Отметим, днем 24 сентября ВС РФ ударили по Салтовскому и Киевскому районам Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехова. Удар нанесли управляемые авиационные бомбы: они попали по жилому дому, который восстановили после предыдущего попадания. От взрыва обвалились квартиры в целой секции девятиэтажки. Предварительно известно о трех погибших, ранены 15 человек, спасательные работы продолжаются, заявили в Харьковской ОГА.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны сообщили о причинах изменения активности ВС РФ в Харьковской области из-за боевых действий в Курской области РФ. Кроме того, ГУР Минобороны заявило о взятии под контроль агрегатного завода в Волчанске к востоку от Харькова и опубликовали фото с места событий.