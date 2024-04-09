"Мешала спать": под Одессой монтажной пеной залили сирену воздушной тревоги, — соцсети (фото)

Поврежденная система оповещения была одной из первых, установленных во время полномасштабного вторжения. Оборудование приобрели "своими силами" и ранее неизвестные уже хотели ее сжечь.

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Неизвестные злоумышленники в городе Теплодар Одесской области задули сирену воздушной тревоги на крыше одного из домов, использовав монтажную пену. Скорее всего, к таким действиям прибегли местные жители, которым "мешали громкие звуки". Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала "Официальный Теплодар".

О поврежденной системе оповещения известно, что она была одной из первых, которую установили в начале российского полномасштабного вторжения. Ее приобрели "своими силами" и в свое время эту сирену хотели сжечь.

"Уже был случай поджога, но специалистам удалось восстановить. Но это очередной случай мародерства, и к сожалению, снова жителями нашей общины. Мы понимаем, что многие устали, кого-то раздражает, другие наоборот приходят и жалуются, что не слышно. Но война продолжается. И пока она продолжается — мы не имеем права ее отключать", — отмечается в сообщении.

Система оповещения в Теплодаре

Система оповещения в Теплодаре

Также отмечается, что вывод сирены из строя — это большая проблема для Теплодара, потому что население большей части населения города состоит из пожилых людей, которые не пользуются современными гаджетами. Поэтому сирена для них единственный способ оповещения об опасности с воздуха.

Инцидент с системой оповещения также прокомментировал один из местных пабликов. Авторы публикации утверждают, что неизвестные монтажной пеной залили сирену воздушной тревоги, потому что "она мешала спать".

12 декабря сообщалось о временном прекращении работы системы оповещения в Сумах. Это было вызвано сбоями в работе мобильного оператора "Киевстар".

Также 6 октября Фокус писал, что в Киеве полноценно должна заработать новая система оповещения, которая будет указывать направление вражеских ракет.