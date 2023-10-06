Пилотный проект: новая система оповещения в Киеве спрогнозирует, куда нацелены ракеты ВС РФ

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, система оповещения не имеет никакого отношения к противовоздушной обороне.

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В ближайшее время в Киеве должна полноценно заработать израильская система раннего оповещения о ракетной опасности. Об этом сообщает Б.Ж.

Как сообщил изданию Евгений Корнийчук, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле, новая система поможет выявлять, куда именно направляются вражеские ракеты и она должна заработать уже в ближайшее время.

"После преодоления всех технических моментов элементы системы начали тестировать в Киеве. Система, которая сможет четко прогнозировать куда нацелена та или иная угроза с воздуха. Никакого отношения к противовоздушной обороне не имеет и технически не может иметь", — сказал он.

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Red alert в Украине: как именно будет работать израильская система раннего оповещения

Евгений Корнийчук отметил, что речь идет исключительно о программном продукте. Его будут использовать пока только в Киеве, как пилотный проект.

"Если все удастся, и мы сможем знать необходимые средства — систему можно будет масштабировать и устанавливать в других городах Украины", — сказал посол.

Напомним, что в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения о ракетном ударе.

Ранее сообщалось, что в Воздушных силах объяснили,почему не была объявлена тревога в Харькове перед ракетным ударом РФ.