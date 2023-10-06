Пілотний проєкт: нова система оповіщення в Києві спрогнозує, куди націлено ракети ЗС РФ

За словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, система оповіщення не має жодного відношення до протиповітряної оборони.

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Найближчим часом у Києві має повноцінно запрацювати ізраїльська система раннього оповіщення про ракетну небезпеку. Про це повідомляє Б.Ж.

Як повідомив виданню Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, нова система допоможе виявляти, куди саме прямують ворожі ракети і вона має запрацювати вже найближчим часом.

"Після подолання усіх технічних моментів елементи системи почали тестувати у Києві. Система, яка зможе чітко прогнозувати куди націлена та чи інша загроза з повітря. Ніякого стосунку до протиповітряної оборони не має і технічно не може мати", – сказав він.

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Red alert в Україні: як саме працюватиме ізраїльська система раннього оповіщення

Євген Корнійчук наголосив, що йдеться виключно про програмний продукт. Його використовуватимуть поки що тільки в Києві, які пілотний проєкт.

"Якщо все вдасться, і ми зможемо знати необхідні кошти – систему можна буде масштабувати і встановлювати в інших містах України", — сказав посол.

Нагадаємо, що у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний удар.

Раніше повідомлялося, що в Повітряних силах пояснили, чому не було оголошено тривогу у Харкові перед ракетним ударом РФ.