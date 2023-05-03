Дозволить рятувати життя: у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, – посол України

Система попередження ідентифікує ракети та снаряди всіх видів та локації їх падіння, щоб звузити територію, де людям може загрожувати небезпека.

Related video

Цього тижня у Києві розпочала роботу ізраїльська система раннього оповіщення про ракетні удари. Про це йдеться у заяві посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, опублікованій у The Jerusalem Post.

"Україна попросила в Ізраїлю систему оповіщення про ракетні атаки після вторгнення Росії минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проєкту", – наголошується у матеріалі.

Дипломат висловив сподівання, що систему оповіщення швидко доопрацюють і зможуть встановити у всіх великих містах України.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – додав Корнійчук.

Як працює система раннього оповіщення

Система визначає ракети та снаряди всіх видів та місця, куди вони впадуть, щоб зменшити радіус, де люди можуть опинитися в небезпеці. Вона також визначає, скільки часу піде на пошук укриття у мешканців району.

Ізраїльський комплекс використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет та безпілотників.

Технології ідентифікують розміри об'єктів та визначають небезпеку, після чого дані відображаються на електронній карті. Громадяни, своєю чергою, отримують попередження на телефон або дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення або сирену.

Нагадаємо, 16 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього оповіщення про наближення ракет та безпілотників. За словами міністра, ізраїльські фахівці мали допомогти українцям створити свою "розумну" систему, яка допоможе виявляти ворожі ракети та дрони, щоб потім їх збивати.

21 лютого посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Києві проведуть випробування більш досконалої системи оповіщення про повітряні загрози, розробленої в Ізраїлі. Він пояснив, що в Ізраїлі діють сучасні радари, які визначають, куди саме летить безпілотник або ракета, тому повітряну тривогу оголошують лише в зонах, які потрапляють до зони поразки.