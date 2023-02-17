Ізраїль забезпечить Україну системою оповіщення про ракети та БПЛА: названі терміни (відео)

Ізраїльський уряд поки не надав своїх систем ППО, але Київ усе ще на них розраховує, кажуть джерела видання Haaretz.

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Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього сповіщення про наближення ракет і безпілотників. Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив 16 лютого під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

За словами міністра, ізраїльські фахівці допоможуть українцям створити свою "розумну" систему, яка допоможе виявляти ворожі ракети та дрони, щоб потім їх збивати. Так, Ізраїль надасть реальну підтримку Україні під час війни. У своїй промові Дмитро Кулеба наголосив, що ізраїльські партнери знають про потреби українців у технологіях захисту неба.

Як пише ізраїльське видання Haaretz, того ж дня Елі Коен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв, що Ізраїль передасть свою систему оповіщення громадян про повітряні загрози за три-шість місяців. Вони також обговорили "деструктивні дії Ірану в Україні" та співпрацю Ізраїлю та України проти терористичної діяльності Тегерану на міжнародній арені.

Ізраїль використовує власну систему оповіщення про ракетну небезпеку під назвою "Цева адом" ("Червоний колір"). Вона використовує радари й оптичні датчики, які помічають наближення повітряних загроз, визначають їх розміри та ступінь небезпеки. Після цього дані з'являються на електронній карті, а в містах, що знаходяться в зоні ураження, звучать сирени. Крім того, спеціальний додаток надсилає ізраїльтянам повідомлення про загрозу — користувачі мають лише кілька хвилин, щоб сховатися в укриттях.

У жовтні МЗС України відправило Ізраїлю докладний список систем ППО, які Україна бажає придбати. До нього увійшли комплекси "Маген Ор" ("Світловий щит"), ракети "Барак-8" та "Патріот", системи "Залізний купол", "Праща Давида", "Патріот", "Стріла", "Залізний промінь".

Як стверджує джерело Haaretz, хоча Ізраїль поки не поставив системи оборони, Україна все ще на них чекає. Те саме стосується й системи попередження про повітряні загрози, яку обіцяв надати Україні ізраїльський ексміністр оборони Бені Ганц.

На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна розглядає постачання Україні системи ППО "Залізний купол". Він наголосив, що ізраїльтяни протистоять Ірану, який займається постачанням безпілотників в РФ, але не хочуть прямої конфронтації з Москвою через події в Сирії.