"Залізний купол", "Патріот": Україна надіслала запит Ізраїлю на отримання систем ППО, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Київ просить 6 різних ЗРК. Україна хоче ініціювати співпрацю з Ізраїлем у галузі протиповітряної та протиракетної оборони для захисту цивільного населення.

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Український уряд направив Ізраїлю офіційний запит на отримання систем протиповітряної оборони, які б дозволили Києву протистояти іранським дронам та російським балістичним ракетам. Про це пише видання Axios з посиланням на лист, який є у розпорядженні журналістів.

Повідомляється, що Україна вкрай зацікавлена в отриманні систем ППО "Залізний промінь", "Барак-8", "Патріот", "Залізний купол", "Праща Давида", "Стріла" та підтримці Ізраїлю у навчанні українських операторів.

Деякі зі згаданих систем ще не введені в експлуатацію, йдеться про ППО "Залізний промінь", а системи "Патріот" зроблено в США.

"За наявною інформацією... висока ймовірність оперативного постачання до Російської Федерації балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar з Ірану", — йдеться у зверненні до влади Ізраїлю.

Тому у зв'язку з цим Україна хоче ініціювати співпрацю з Ізраїлем у галузі протиповітряної та протиракетної оборони для захисту цивільного населення.

Також у зверненні Києва наголошувалося, що запит ґрунтується на міркуванні, що отриманий Іраном позитивний досвід застосування зброї в Україні призведе до подальшого вдосконалення іранських систем. Це сприятиме виробленню Іраном озброєння для наступу і, як наслідок, посилить загрозу безпеці Ізраїлю.

Ізраїльські офіційні особи підтвердили журналістам, що отримали листа від української влади.

Що відомо про деякі із систем ППО?

"Патріот" — американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні Армії США та армій країн-союзниць. Комплекс здатний одночасно виявляти та впізнавати понад 100 повітряних цілей та призначений для прикриття великих центрів та військових баз.

"Залізний купол" — ізраїльська тактична система ПРО, призначена для захисту від некерованих тактичних ракет із дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів.

"Праща Давида" — система багаторівневої протиракетної системи Армії оборони Ізраїлю, яка призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності та некерованих ракет великого калібру з дальністю пуску від 70 до 300 км, а також дозвукових крилатих ракет

Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що готує новий пакет допомоги Україні. Він уточнив, що країна не продавала озброєння ЗСУ, а лише постачала медикаменти та гуманітарну допомогу. Ганц також зазначив, що Ізраїль не передасть наступальної зброї Києву "з оперативних міркувань".

Експрем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вважає, що якщо Ізраїль почне постачати озброєння Україні, воно може потрапити до рук Ірану. Він вважає, що Єрусалим веде розумну підтримку, приймаючи біженців та надаючи гуманітарну допомогу.