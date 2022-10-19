Може потрапити до Ірану: експрем'єр Ізраїлю підтримав відсутність постачання зброї Україні

На думку Біньяміна Нетаньяху, Ізраїль веде розумну підтримку надаючи гуманітарну допомогу Україні та приймаючи біженців із нашої країни.

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Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що якщо Ізраїль почне постачати зброю Україні, то вона може потрапити до рук Ірану. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Нинішня політика Ізраїлю, на думку Нетаньяху, розумна. Ізраїль приймає біженців з України та надає гуманітарну допомогу, але передача зброї, на його думку, є небезпечною. Озброєння зрештою може потрапити до рук КВІР.

"На Голанських висотах, де ми намагаємося завадити Ірану створити другий Ліванський фронт, другий терористичний фронт проти нас, ми стикаємося зі зброєю ізраїльського виробництва", — заявив Нетаньяху.

Також він додав, що найбільша небезпека у російському вторгненні полягає в тому, що війна може перерости у глобальний конфлікт із застосуванням ядерної зброї. Тому потрібно "поєднання твердості та розсудливості", щоб переконатися, що війна закінчиться і не пошириться на глобальніший рівень.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна офіційно звернулася до Ізраїлю, щоб ті передали свої системи ППО, а також якісну співпрацю щодо отримання технологій для України.

Нагадаємо, в ізраїльському уряді закликали надати Україні військову допомогу, як це роблять країни НАТО. Водночас у РФ заявили, що постачання зброї Україні призведе до руйнування всіх відносин.

Наприкінці вересня Ізраїль прийняв на лікування перших тяжко поранених українських військових.