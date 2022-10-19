Может попасть в Иран: экс-премьер Израиля поддержал отсутствие поставок оружия Украине

По мнению Биньямина Нетаньяху, Израиль ведет разумную поддержку оказывая гуманитарную помощь Украине и принимая беженцев из нашей страны.

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Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если Израиль начнет поставлять оружие Украине, то оно может попасть в руки Ирану. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Нынешняя политика Израиля, по мнению Нетаньяху, является разумной. Израиль принимает беженцев из Украины и оказывает гуманитарную помощь, но передача оружия, по его мнению, опасна. Вооружение в конечном счете может попасть в руки КСИР.

"На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй Ливанский фронт, второй террористический фронт против нас, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", — заявил Нетаньяху.

Также он добавил, что самая большая опасность в российском вторжении состоит в том, что война может перерасти в глобальный конфликт с применением ядерного оружия. Поэтому нужно "сочетание твердости и благоразумия", чтобы убедиться, что война закончиться и не распространится на более глобальный уровень.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально обратилась к Израилю, чтобы те передали свои системы ПВО, а также качественное сотрудничество по получению технологий для Украины.

Напомним, в израильском правительстве призвали оказать Украине военную помощь как это делают страны НАТО. В то же время в РФ заявили, что поставки оружия Украине приведет к разрушению всех отношений.

В конце сентября Израиль принял на лечение первых тяжелораненых украинских военных.