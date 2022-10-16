"Как страны НАТО": в правительстве Израиля призвали оказать Украине военную помощь

Министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что на фоне информации о поставках Ираном России баллистических ракет "нет сомнений в том, какую сторону должен занять Иерусалим".

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Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации в СМИ о том, что Иран передаст России баллистические ракеты. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Иерусалим должен оказывать Киеву такую же военную поддержку, как делают это США и НАТО.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как это делают США и страны НАТО", — написал он.

Напомним, 16 октября американское издание The Washington Post сообщало, что Иран готовится тайно передать России ракеты "Fateh 110" и "Zolfaghar", дальностью 300 и 700 километров. По информации журналистов, Москва также получит новую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136.

15 октября росСМИ писали, что ВС РФ заказали у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2, которые в разы мощнее Shahed-136. Новые беспилотники имеют более крупную боеголовку и способны поражать цели на расстоянии 2000 км.

13 октября в ОК "Юг" заявляли, что в арсенале российских войск есть от 300 до 2,5 тысячи иранских дронов-камикадзе. Враг запускает Shahed-136 группами для обнаружения украинских позиций ПВО.