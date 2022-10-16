"Як країни НАТО": в уряді Ізраїлю закликали надати Україні військову допомогу

Міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що на тлі інформації про постачання Іраном Росії балістичних ракет "немає сумнівів у тому, який бік має зайняти Єрусалим".

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Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу на тлі інформації у ЗМІ про те, що Іран передасть Росії балістичні ракети. Про це він написав у Twitter.

За його словами, Єрусалим повинен надавати Києву таку ж військову підтримку, як це роблять США та НАТО.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає балістичні ракети Росії. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час і Україні отримати військову допомогу, як це роблять США та країни НАТО", — написав він.

Нагадаємо, 16 жовтня американське видання The Washington Post повідомляло, що Іран готується таємно передати Росії ракети "Fateh 110" та "Zolfaghar", дальністю 300 та 700 кілометрів. За інформацією журналістів, Москва також отримає нову партію ударних безпілотників Mohajer-6 та Shahed-136.

15 жовтня росЗМІ писали, що ЗС РФ замовили в Ірану нові дрони-камікадзе Arash-2, які в рази потужніші за Shahed-136. Нові безпілотники мають більшу боєголовку і здатні уражати цілі на відстані 2000 км.

13 жовтня в ОК "Південь" заявляли, що в арсеналі російських військ є від 300 до 2,5 тисяч іранських дронів-камікадзе. Ворог запускає Shahed-136 груп для виявлення українських позицій ППО.