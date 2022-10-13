Від 300 до 2,5 тисяч: ОК "Південь" оцінили кількість іранських дронів-камікадзе у ЗС РФ
Цифри, які надходять від різних джерел, суперечливі. Ворог запускає Shahed-136 груп для виявлення українських позицій ППО.
Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ мають від 300 до кількох тисяч іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляється у брифінгу "Оперативна ситуація на півдні України".
За словами Гуменюк, цифри про дрони-камікадзе Shahed-136 дуже суперечливі. Російські війська їх зосередили на окупованих районах півдня України, проте українські об'єкти намагаються атакувати і з північних регіонів.
"Цифри справді дуже суперечливі й за різними джерелами їх може бути від 300 до 2,5 тисяч. Але враховуватимемо, що вони намагаються використати його у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", — заявила Гуменюк.
Також ворог запускає дрони-камікадзе групами — це один із способів визначити місце розташування українських засобів ППО. Тому жителям країни не можна говорити про роботу ППО під час повітряної тривоги — це також допомагає орієнтуватись російським військам для виявлення позицій ЗРК.
Станом на 13 жовтня в ОК "Південь" збили 109 дронів-камікадзе проти 33 влучень. Водночас випадків, коли ЗСУ приземляли б Shahed-136 непошкодженими, наразі немає.
Наталія Гуменюк зазначила, що українським військовим уже вдавалося знищити базу базування з іранськими дронами-камікадзе.
Нагадаємо, за даними NYT, Ізраїль передає Україні розвіддані про дрони-камікадзе, які закупили ЗС РФ.
13 жовтня ЗС РФ атакували Київську область дронами-камікадзе. Зафіксовано щонайменше три "прильоти" на території Бучанського району.