Від 300 до 2,5 тисяч: ОК "Південь" оцінили кількість іранських дронів-камікадзе у ЗС РФ

Цифри, які надходять від різних джерел, суперечливі. Ворог запускає Shahed-136 груп для виявлення українських позицій ППО.

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Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗС РФ мають від 300 до кількох тисяч іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляється у брифінгу "Оперативна ситуація на півдні України".

За словами Гуменюк, цифри про дрони-камікадзе Shahed-136 дуже суперечливі. Російські війська їх зосередили на окупованих районах півдня України, проте українські об'єкти намагаються атакувати і з північних регіонів.

"Цифри справді дуже суперечливі й за різними джерелами їх може бути від 300 до 2,5 тисяч. Але враховуватимемо, що вони намагаються використати його у певних регіонах, з урахуванням віддаленості", — заявила Гуменюк.

Також ворог запускає дрони-камікадзе групами — це один із способів визначити місце розташування українських засобів ППО. Тому жителям країни не можна говорити про роботу ППО під час повітряної тривоги — це також допомагає орієнтуватись російським військам для виявлення позицій ЗРК.

Станом на 13 жовтня в ОК "Південь" збили 109 дронів-камікадзе проти 33 влучень. Водночас випадків, коли ЗСУ приземляли б Shahed-136 непошкодженими, наразі немає.

Наталія Гуменюк зазначила, що українським військовим уже вдавалося знищити базу базування з іранськими дронами-камікадзе.

Нагадаємо, за даними NYT, Ізраїль передає Україні розвіддані про дрони-камікадзе, які закупили ЗС РФ.

13 жовтня ЗС РФ атакували Київську область дронами-камікадзе. Зафіксовано щонайменше три "прильоти" на території Бучанського району.