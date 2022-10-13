Ізраїль передає Україні розвіддані про дрони-камікадзе, які купила Росія, — NYT

ЗСУ також одержують від ізраїльських союзників супутникові знімки позицій ЗС РФ, які дислокуються на українських територіях.

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Спецслужби Ізраїлю передають Україні розвідувальні дані про іранські дрони-камікадзе Shahed-136, закуплені Росією. Про це йдеться у матеріалі американського видання The New York Times.

На тлі більш активного використання окупантами іранських дронів-камікадзе Shahed-136 Україна звернулася до Ізраїлю з проханням передати системи протиповітряної оборони "Залізний купол" та ракети великої дальності Barak 8.

За даними журналістів, офіційний Єрусалим поки що ігнорує звернення української влади. Подібна реакція, як сказано у матеріалі The NYT, пов'язана з тим, що Ізраїль не бажає провокувати Росію на перешкоджання ізраїльським авіаударам у Сирії, на території якої розміщені російські війська.

"Ізраїль надає Україні основні розвідувальні дані про іранські безпілотники, які Росія почала використовувати на полі бою. Ще одна приватна ізраїльська фірма надає Україні супутникові знімки позицій російських військ", — цитує американське видання високопоставленого інсайдера.

Про можливе надання Ізраїлем розвідданих про дрони-камікадзе Shahed-136 також може свідчити той факт, що підрозділи Збройних сил України досить успішно збивають іранські безпілотники, за допомогою яких атакує українські міста РФ.

Інше американське видання The Washington Post повідомило про небажання Ізраїлю передавати Україні системи протиповітряної оборони. Українська влада вважає, що "Залізний купол" дозволив би захистити міста від реактивних снарядів, проте офіційний Єрусалим не хоче псувати своїх відносин з Росією.

Також повідомлялося, що Україна отримала ізраїльські засоби для боротьби з іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Постачання антидронних гармат здійснюються за посередництва Польщі, а влада Ізраїлю заплющує очі на угоду.