Ізраїль не постачатиме Україні ППО, незважаючи на недавні обстріли, — The Washington Post

Журналісти пишуть, що Ізраїль відмовився постачати Україні свої системи ППО, хоча, як вважають у Києві, вони могли б допомогти захистити міста від "Градів" та інших малих ракет.

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Багато експертів заявляють, що ізраїльська система ППО "Залізний купол", яка має 90-відсоткову ефективність проти ракет, могла б допомогти Україні відбиватися від російських ракетних атак. Проте Київ не отримає її, оскільки Єрусалим прагне підтримувати стратегічні відносини з Росією у Сирії та інших гарячих точках. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що міністерства оборони та закордонних справ Ізраїлю, а також канцелярія прем'єр-міністра країни відмовилися коментувати давні прохання України та її прихильників про надання чи продаж "Залізного бані".

Як розповів мер Києва Віталій Кличко, в Ізраїлю великий досвід у галузі протиповітряної оборони та використання "Залізного бані".

"Нам потрібна така сама система в нашому місті", — сказав він.

У матеріалі сказано, що "Залізний купол" використовує перехоплювачі з наведенням радіолокації, щоб збивати ворожі ракети в небі.

За словами військових експертів в Ізраїлі та Вашингтоні, "Залізний купол" не призначений для перехоплення великих керованих ракет, які використовує Росія. Але українці кажуть, що мережа може допомогти захистити мешканців від "Градів" та інших ракет меншого розміру.

Повідомляється, що нещодавні удари, які Росія завдала 10 жовтня вранці, висунули протиповітряну оборону України на перше місце на порядку денному на зустрічах міністрів оборони країн НАТО. За їхніми словами, для відбивання російських ударів знадобиться ковдра з систем, націлених на різні види озброєнь, наданих кількома країнами.

Офіційні особи США не відразу відповіли на прохання журналістів прокоментувати позицію Ізраїлю щодо "Залізного бані" і чи погодилися вони на передачу. Система була розроблена за фінансової підтримки Вашингтона, і обидва уряди мають право вето на пропозиції щодо її спільного використання.

Помічник конгресмена, знайомий із цим питанням, сказав, що адміністрація, мабуть, безпосередньо не просила Ізраїль змінити свою позицію.

"Україна звернулася до Ізраїлю, а Ізраїль відмовився постачати", — сказав помічник.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна може отримати інтегрований протиракетний захист. Американський військовий заявив, що країни-союзники мають надати Україні різні системи ППО, щоб створити одну мережу для надійного захисту пріоритетних об'єктів.

Ще нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця. Під час допиту жінка розповіла, що знаходиться на території України із серпня. За її словами, слугує медиком.

Також повідомлялося, що генсек НАТО розповів, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї. Альянс вирішив не переносити через війну в Україні навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень" і таким чином показати РФ, чим закінчиться для неї спроба вдарити ядерною зброєю по сусідній країні.