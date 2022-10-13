Різні системи ППО: Україна може отримати інтегрований протиракетний захист, — генерал США

Американський військовий заявив, що країни-союзники мають надати Україні різні системи ППО, щоб створити одну мережу для надійного захисту пріоритетних об'єктів.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Вашингтон та союзники мають допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, саме цього просить Київ, про що пише CNN.

Повідомляється, що про це Міллі розповів після засідання міністрів НАТО у рамках формату Рамштайн-6. Високопоставлений американський військовий розповів, що до цього процесу мають включитися всі союзники, оскільки вони мають необхідне озброєння. Це завдання хоч і непросте, але здійсненне.

Генерал сказав, що вже є план, в рамках якого різні системи ППО, які є у різних країн, а серед них Німеччина та навіть Ізраїль, будуть передані Києву. Далі ці системи будуть інтегровані в єдину мережу для захисту повітряного простору України.

"Завдання полягає в тому, щоб зібрати їх [різні системи ППО] разом, розгорнути, навчити персонал, тому що кожна з цих систем відрізняється", — сказав генерал.

Така мережа не захищатиме весь повітряний простір України, проте забезпечить гарний захист пріоритетних об'єктів.

Крім того, журналіст Остап Яриш написав у себе в Twitter, що Марк Міллі згадав систему ППО Hawk та її вдосконалену версію Hawkeye. Її також просив Київ.

Що таке ЗРК Hawk?

MIM-23 Hawk або Hawk – це американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він почав вироблятися у США ще у 1960-х роках. Остаточно експлуатацію комплексу в США було припинено у 2002 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Під час вечірньої повітряної атаки російських окупантів під удар потрапили чотири регіони України. У всіх цих сферах результативно спрацювала система ППО.

Також повідомлялося, що полонені мобілізовані з РФ розповіли про досвід війни. ЗСУ взяли росіян у полон, коли ті вирішили піти зі своїх позицій через постійні обстріли та погане забезпечення.

Ще нагадаємо, що в'язні, що воювали в ПВК "Вагнера", повернулися до РФ без кінцівок. Під час бойових дій в Україні "добровольці" втратили руки та ноги. До влучення на фронт вони сиділи за тяжкими статтями.